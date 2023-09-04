Грузинские и иностранные политики, эксперты из Европы и США, а также представители гражданского общества собрались на Международной конференции по вопросам безопасности в Тбилиси. Правящая партия проигнорировала мероприятие.

Конференция была организована Международным институтом лидерства Маккейна, Институтом Джорджа Буша и Центром исследований экономической политики. Внешняя политика, безопасность и демократия – основные темы повестки дня.

Руководитель программы Центра исследований экономической политики Заза Шенгелия говорит, что лозунг конференции – «Побеждая путинизм» – говорит сам за себя:

«Победа над путинизмом происходит на наших глазах в Украине. В отличие от 2008 года уже очевидно, что путинизм является крайней формой возрождения имперских амбиций России. Именно победа над этим феноменом является основной целью цивилизованного общества. В течение двух дней мы будем исходя из этого обсуждать перспективы Грузии».

Перед началом конференции 43-й президент США Джордж Буш обратился к ее участникам. Письмо зачитал экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.

«Победа в Украине может также проложить путь к прекращению российской оккупации 20% территории вашей страны, спустя 15 лет после вторжения Путина», – отметил Буш.

Он добавил, что, несмотря на то, что грузинский народ «продолжает решительно стремиться к представительству в Трансатлантическом демократическом сообществе путем вступления в НАТО и Европейский союз, «остаются вопросы, связанные с приверженностью правительства Грузии демократическим ценностям».

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращаются в тюрьме. Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и то, что оно распространяется на отношение власти к украинскому народу и правительству», – отметил Джордж Буш-младший.

«Грузины заплатили огромную цену в 2008 году и заслуживают присоединения к европейской семье», – по мнению посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, Соединенные Штаты Америки «нуждаются» в присоединении Грузии к евроатлантическим структурам. Об этом он рассказал журналистам в ходе конференции:

«Мы нуждаемся в присоединении Грузии к евроатлантическим структурам и хотим его. Это, а также углубление демократии в Грузии действительно отвечает нашим национальным интересам, и сейчас для Грузии открыто окно возможностей. В скором времени Европейская комиссия выступит с отчетом, а затем Европейский совет должен принять решение о предоставлении статуса вашей стране. Поэтому логично, что правительство должно удвоить свои усилия, чтобы использовать это окно возможностей, поскольку оно может больше не открыться продолжительное время. В связи с этим ЕС четко обозначил свои приоритеты, они касаются плюрализма СМИ, независимости судебной системы, деолигархизации».

«Все шаги, предпринятые этим правительством, были направлены на то, чтобы подорвать перспективу членства в ЕС», – заявил в своем выступлении председатель комитета по внешним связям сейма Литвы Жигимантас Павиленис:

«В Литве считают, что «Грузинская мечта» ведет себя как бывший президент Украины Янукович, который обвинял во всех своих неудачах Запад. Будто мы отказываем Грузии в предоставлении перспектив, подталкивая в направлении России и Китая. На самом деле, Грузия занимала лидирующие позиции в процессе евроинтеграции, а сейчас практически сошла с дистанции. То же самое происходит с перспективами членства в НАТО, там тоже Грузия была кандидатом номер один. Надеемся, что, когда Украина победит РФ, перспективы Грузии многократно возрастут. Однако это произойдет не из-за действий правительства Грузии, а благодаря самоотверженности грузинского народа».

Представители «Грузинской мечты» конференцию проигнорировали. Спикер парламента Шалва Папушвили заявил, что не пойдет на конференцию, где трибуна предоставляется радикальным силам:

«Исходя из национальных интересов страны мы не можем легитимировать мероприятие, где с трибуны выступают радикальные силы, подрывающие основы демократии. Кроме того, там собрались иностранцы, которые поднаторели в распространении дезинформации. Мы не можем быть там, где присутствуют представители партии «Европейская Грузия», которая до сих пор не признала легитимность парламентских выборов в стране».

В свою очередь, у исполнительного директора Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе своя версия отсутствия правящей партии:

«Сегодня здесь находятся все, кому небезразлична Грузия и ее евроатлантическое будущее, включая наших международных партнеров. По моему личному мнению, цель власти в том, чтобы Грузия не стала членом евроатлантической семьи, поэтому они делают все, чтобы этого не допустить», – подытожила Евгенидзе.

Международная конференция по безопасности проходит в Тбилиси уже в седьмой раз. Правящая партия второй год не направляет своих представителей на конференцию.

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