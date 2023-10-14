С 1 октября Россия увеличила таможенные пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. Как это сказалось на ценах, выросли ли они и на что, повлияло ли это на ассортимент товаров в магазинах?

Вилена: Заметили, не то слово! Дефицит отовсюду «кричит». Сейчас вот вышли из этого магазина, хотели для детей кефир, молоко купить. Не было. Самое необходимое. То же самое химия бытовая. Цены так подскочили, что шокируют. Цены поднимаются, никакой управы на них нет.

Анна: Да, заметили. Зашли за яблоками, они стоят 150 рублей за килограмм. Несколько дней овощные магазины вообще закрыты были, сейчас зашли, вроде бы все есть, но дорого очень. Ничего не взяли.

Джульетта: В основном все подорожало. У меня нет объяснения почему. Повышения цен не опасаюсь, уже нечего опасаться, потому что они очень подскочили.

Лена: Меня месяц не было здесь, я не знаю, в каком состоянии сейчас все. Я сегодня в первый раз вышла. Судя по новостям в интернете, я слышу, что ожидается повышение цен. Бензин обещают, что станет дешевле, но в остальном цены останутся такими же. Это все настораживает, конечно. Чиновникам нужно обратить внимание и помочь людям. Не у всех же зарплаты есть и дополнительный заработок. Многие люди в месяц раз специально ездят во Владикавказ, закупаются и привозят сюда, потому что здесь дорого.

Мадина: То, что цены выросли, это точно. Мы уже не справляемся с нашими зарплатами. А дефицит - это нормально. У нас всегда так бывает. Для меня это не новость. Наши люди ко всему уже привыкли, но, честно говоря, боимся повышения цен.

Индира: Есть, конечно. Во-первых, цены уже выросли опять. Яйца, например, были пока по 8 рублей, потом 9, а сейчас 11 рублей. Мелкие-мелкие. Зарплаты не повышаются. Бензин тоже подорожал. Люди обсуждают, говорят, что все дорожает.

Залина: В продуктовых я особого дефицита не заметила, все можно было купить. Овощные тоже где-то открыты, где-то закрыты были. Сказать, что где-то чего нет, не могу. А подорожание будет, конечно. Предпринимателям тоже цены подняли, естественно, они это будут снимать на ценах. То, что они сейчас переплачивают за дорогу, будет на продуктах сказываться. Что они виноваты, тоже не скажешь. Говорят, что если они раньше платили 50 тысяч за машину, то сейчас 150. Они же должны компенсировать свои расходы. Хорошего мало.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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