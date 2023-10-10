Из-за увеличения российских таможенных пошлин на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в Южной Осетии могут значительно вырасти цены, в том числе на товары первой необходимости. Эксперты бьют тревогу и говорят о необходимости договориться с Москвой, чтобы повышение пошлин не распространялось на республику. Югоосетинское правительство заявляет, что переговоры уже ведутся.

В Цхинвале часть магазинов вынуждена была закрыться из-за перебоев со снабжением из России. Причина задержек с поставками, на которую указывают предприниматели, – возросшие сборы на российской таможне. Поставщики не видят коммерческого смысла завозить товары – после растаможки по новым правилам они станут недоступны югоосетинскому покупателю.

С 1 октября Россия увеличивает таможенные пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. Цель предприятия – защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены. Пошлины устанавливаются в пределах 4%-7% от таможенной стоимости товара в зависимости от курса национальной валюты. Предполагается, что при 80 рублях за доллар и ниже пошлина будет нулевой.

На прошлой неделе рост таможенных пошлин обсудили в парламентском комитете по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. На заседании присутствовал министр экономического развития РЮО Дзамбулат Тадтаев. Он пояснил, что на «Нижнем Зарамаге» с 1 октября действуют российские вывозные таможенные пошлины в размере 7%, отметив, что «вывозные пошлины накладываются на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. При этом Дзамбулат Тадтаев подчеркнул:

«К товарам, к которым не применяется данная пошлина, относятся мясо и мясные субпродукты, молоко и молочные продукты (сливки, сыры, йогурты, творог), масло сливочное и подсолнечное, макаронные изделия, мучные изделия, продукты, предназначенные для детей раннего возраста, бытовая химия, предметы одежды, фармацевтическая продукция, а также бензин, дизельное топливо и природный газ. На эти товарные группы, в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, не распространяются вывозные таможенные пошлины, и цены внутри республики на такие товары не должны повыситься».

Югоосетинские брокеры, оформляющие на «Нижнем Зарамаге» российский экспорт, наблюдают другую картину. По их словам, не подорожало оформление таких товаров, как оргтехника, мебель, моющие и чистящие средства. Все остальное ушло в рост. Наиболее чувствительно поднялись сборы на овощи, фрукты и продукты питания, за исключением молочной продукции.

Для сравнения: раньше оформление трех тонн овощей на «Нижнем Зарамаге» стоило семь тысяч, теперь с учетом пошлины экспортная операция обойдется в тридцать тысяч.

Брокеры не хотят говорить открыто, но на условиях анонимности охотно приводят примеры последних дней. Недавно, рассказывают они, югоосетинский торговец хотел оформить шесть тонн винограда, ему это обошлось в восемьдесят тысяч рублей. Узнав о размере пошлины, он сказал: «Виноград я больше не закупаю».

Овощи и фрукты, по свидетельствам брокеров, с октября почти никто не везет. Поэтому и прилавки в овощных отделах магазинов опустели. Прочие продукты питания завозят в основном большие магазины, но и здесь сборы на таможне выросли неимоверно.

На днях, сообщают брокеры, коммерсант завез пятнадцать тонн продукции разного наименования, включая мясную. Раньше оформление этой партии стоило бы примерно пятнадцать тысяч рублей, теперь – около восьмидесяти тысяч. Стройматериалы пока никто не оформляет, потому что нет смысла – после растаможи их просто никто не купит. Цена на мешок цемента в Цхинвале выросла с 520 до 700 рублей.

Размер таможенных сборов явно превышает 7% стоимости товаров, уплаченных поставщиками на оптовых рынках Северного Кавказа. Все оттого, что таможня вправе корректировать заявленную перевозчиком стоимость товара. Например, коммерсант оформляет товар стоимостью сто тысяч и в качестве доказательства прилагает накладную и чек об оплате. Но эта сумма ничего не значит, у таможни свои методы подсчета стоимости товара, и он запросто может быть оценен в двести или даже триста тысяч рублей. Соответственно, и таможенный сбор считается от этой суммы. Таким образом, семипроцентная пошлина может оказаться равной трети уплаченной стоимости товара.

Это называется корректировкой таможенной стоимости (КТС). Особенности проведения КТС описаны в решении Коллегии ЕАЭС от 27 марта 2018 г. № 42 (в ред. от 22 января 2019 г.). В п. 3 документа указано, что таможня при определении достоверности таможенной стоимости полагается на «имеющиеся у нее данные, сопоставимые с условиями и обстоятельствами рассматриваемой сделки, в том числе по цене, качеству и репутации продукции, ее физических свойствах. Указанные сведения таможня получает из следующих источников:

– документы, имеющиеся в ее распоряжении по ранее заключенным сделкам другими участниками ВЭД в отношении идентичной или однородной продукции;

– опубликованные сведения о биржевых котировках, индексах, проводимых аукционах или ценовые каталоги».

Иными словами, как объясняют брокеры, расчет таможенной стоимости ведется явно не по северокавказским оптовым ценам, ориентированным на бедноту.

Дзамболат Тадтаев в ходе общения с депутатами сообщил, что правительство республики уже две недели ведет переговоры с российскими партнерами, чтобы сократить для Южной Осетии перечень товаров, подпадающих под повышение пошлин.

«Понимание с российской стороны того, что необходимо Южную Осетию изъять из данного постановления, есть, и они вместе с нами отрабатывают пути выхода из сложившейся ситуации», – сообщил депутатам министр экономического развития.

В свою очередь, брокеры на «Нижнем Зарамаге» утверждают: если договориться не удастся, цены в магазинах вырастут вдвое, если не больше. Россия – единственный поставщик для Южной Осетии, у местных коммерсантов нет альтернативы российским товарам.

По мнению наблюдателей, одной корректировкой перечня товаров проблемы не решить. Дело в том, что до сих пор таможня шла на неформальные уступки: закрывала глаза на неполный перечень наименований товаров, на декларируемую югоосетинскими перевозчиками стоимость товаров или их количество. Теперь, говорят представители таможни, поблажки закончились, товары оформляются, что называется, по полной программе, как этого требует закон. Иными словами, дело не только в ставке таможенной пошлины, но и в неформальных послаблениях.

В масштабах России цена уступок, на которые претендует Южная Осетия с ее тридцатитысячным населением, – мизерная, если не сказать, в пределах погрешности, но без них жителям республики грозит продовольственный кризис.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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