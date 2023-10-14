Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута. Об этом сообщается на официальном сайте президента РА.

3 октября Национальное собрание 60 голосами правящей фракции «Гражданский договор» ратифицировало Римский статут. После этого официальная Москва заявила, что считает это некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Как сообщает Радио Азатутюн, накануне, 13 октября, на пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждал с ним предстоящий саммит СНГ, и, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ. Он также сообщил о том, что готов посетить Армению.

«И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет», - сказал Путин, отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли у него в ближайшее время встреча с Пашиняном и приглашал ли его премьер Армении посетить Ереван.