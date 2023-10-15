Поправки к закону «О вещании» будут представлены парламенту Грузии 16 октября

В закон «О вещании» вновь будут внесены поправки по вопросу распространения СМИ программ, содержащих язык ненависти и призыв к терроризму. Депутаты «Грузинской мечты» подготовили проект, с учетом которого решение органа саморегулирования вещателя о таком нарушении можно будет обжаловать в Комиссии по регулированию коммуникаций, пишет «Грузия онлайн».

Вещатели, нарушающие требование запрета на распространение языка ненависти и призыва к терроризму, сначала получат предупреждение. В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года – налагается штраф в размере 0,5% от дохода за последний один год, не менее 2500 лари. В случае повторного аналогичного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Статья 55/2 Закона «О вещании» предусматривает запрет на распространение языка ненависти и призывов к терроризму в программах или рекламе поставщика медиа-услуг. Согласно действующему закону, реагирование на нарушение упомянутого запрета возможно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиа-услуг.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты большинства: Давид Сонгулашвили, Эка Сепашвили, Бежан Цакадзе, Иско Дасен, Ираклий Кирцхалия, Антон Оболашвили и Ирма Заврадашвили. Законопроект будет представлен парламентскому бюро 16 октября.