Арчил Басанидзе освобожден из цхинвальского изолятора

Арчил Басанидзе, незаконно задержанный российскими военными на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, освобожден и находится на территории, подконтрольной официальному Тбилиси.

По информации Службы госбезопасности Грузии, для освобождения Арчила Басанидзе был задействован механизм «горячей линии», а также другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства, передает SOVA.

«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на Российской Федерации.

Центральное правительство вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», - говорится в сообщении ведомства.