Израиль не спешит начать наземную операцию в секторе Газа. Облачная погода затрудняет поддержку войск с воздуха, и в руководстве Армии обороны посчитали нужным дождаться наиболее благоприятных условий, чтобы минимизировать потери как среди военных, так и среди гражданского населения. Жителей Газы по-прежнему призывают покинуть северные районы сектора и переместиться на юг. Однако эвакуации активно противодействует ХАМАС. Лидер организации Исмаил Хания пообещал, что не допустит миграции. Он также провел встречу с главой МИД Ирана, на которой, как сообщается, заручился полной поддержкой Тегерана. Исламская республика открыто встала на сторону ХАМАСа и предупредила: если Израиль не прекратит боевые действия, то ситуация может выйти из-под контроля.

Израиль дает жителям Газы дополнительное время на то, чтобы эвакуироваться из северных районов анклава. При этом в Армии обороны отмечают, что попыткам мирных жителей воспользоваться предоставленными безопасными коридорами активно противостоит ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Джонатан Конрикус в ходе ежедневного брифинга подчеркнул, что группировка совершенно не ценит человеческие жизни. Конрикус также продемонстрировал аэрофотоснимок, на котором два автомобиля, очевидно, принадлежащие ХАМАСу, блокируют колонну беженцев.

«ХАМАС предупредил жителей не эвакуироваться. И, когда люди не прислушались к этим предупреждениям ХАМАСа, они фактически остановили колонну пытающихся уехать, которые прекрасно осознают, что им гораздо лучше быть к югу от реки Газа, чем оставаться в северной части. Вы можете видеть, как колонна гражданских транспортных средств пытается двигаться с севера на юг, но ее блокируют две другие машины. И это соответствует разведывательным данным и информации, которую мы имеем из различных источников о том, что ХАМАС действительно активно препятствует гражданским лицам покинуть север Газы. Это в очередной раз доказывает отсутствие какой-либо ценности человеческой жизни для террористической организации ХАМАС».

После того как Израиль призвал палестинцев к немедленной эвакуации из северных районов Газы в преддверии ожидаемой наземной операции, ХАМАС, со своей стороны, потребовал от местных жителей игнорировать этот приказ. Проживающий в Катаре лидер группировки Исмаил Хания недвусмысленно дал понять: никто из гражданских не покинет сектор Газа:

«Не будет миграции из Газы и миграции с Западного берега. Никакой миграции из Газы в Египет. Я хотел бы приветствовать позицию наших братьев и сестер стоять перед лицом сионистского плана, который поддерживается американской администрацией. Для них это обернется провалом. Во имя палестинского народа я высоко ценю все митинги. И я призываю к тому, чтобы это продолжалось. Не останавливайтесь. Продолжайте, продолжайте, поддерживаемые всеми арабскими и мусульманскими течениями и свободными праведными людьми мира, которых мы видели в Европе и в Латинской Америке и даже в самих США, говорящих «нет» этой оккупации, «нет» этим убийствам, «нет» этому разрушению».

Исмаил Хания уже успел пообщаться с главой МИД Ирана. Хоссейн Амир Абдоллахийан в ходе своего регионального турне перед тем, как заехать в Катар, побывал в Ливане и Сирии. По мнению наблюдателей, поездка министра стала ответом Тегерана на визит на Ближний Восток американского госсекретаря Энтони Блинкена, пытающегося заручиться поддержкой Израиля со стороны арабских государств.

И в США, и в Израиле изначально заявляли, что за действиями ХАМАСа с большой долей вероятности стоит именно Иран. Да и в самой Исламской республике, хоть и не брали на себя ответственность за нападение, тем не менее открыто приветствовали убийства израильтян. А миссия Ирана в ООН прямо предупредила: ситуация в любой момент может выйти из-под контроля:

«Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и вызвать далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете безопасности и государствах, которые заводят совет в тупик».

А визит главы иранского МИДа в Ливан и его встречи с руководителями базирующейся там другой радикальной группировки «Хезболла» позволяют предположить, что Тегеран пытается навязать Израилю войну на несколько фронтов. Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем уже предупредил: шиитская группировка выжидает подходящий момент:

«Мы следим за моментом. Закулисные призывы к нам великих держав, арабских стран, посланников ООН, прямо и косвенно просящих нас не вмешиваться в битву, не будут иметь никакого эффекта. Мы, как «Хезболла», вносим свой вклад в конфронтацию и будем способствовать ей в рамках нашего видения и нашего плана. Мы следим за действиями врага и полностью готовы. Когда придет время для каких-либо действий, мы выполним их».

Возросшую активность Ирана и его сателлитов, крупнейшим из которых является «Хезболла», фиксируют и в Израиле. В ЦАХАЛе заявили, что Иран пытается открыть второй фронт, разместив оружие в Сирии и Ливане. Армия обороны установила 4-километровую буферную зону на границе с Ливаном и наносит точечные удары по позициям группировки в ответ на обстрелы и попытки вылазок террористов на израильскую территорию. Впрочем, советник премьер-министра еврейского государства по национальной безопасности Цахи Ханегби выразил надежду на то, что «Хезболла» откажется от идеи открыть второй фронт, так как это обернется катастрофой для Ливана:

«Наша цель – не втягиваться в кампанию на два фронта. И поэтому мы определили юг как фокус, главную цель. Дело в том, что «Хезболла» на данный момент действует ниже порога эскалации. Мы надеемся, что «Хезболла» де-факто не приведет к разрушению Ливана, потому что, если там начнется война, именно это и произойдет».

Впрочем, Израиль пока воздерживается от полномасштабной наземной операции и на юге. По данным издания The New York Times, ввод войск в сектор Газа откладывается из-за облачной погоды, так как это помешает прикрывать операцию с воздуха и затруднит работу операторов беспилотников. Официально ЦАХАЛ заявил о готовности начать зачистку Газы в субботу вечером. Цель операции – взятие города под полный контроль и уничтожение высшего руководства движения ХАМАС.

При этом на Израиль оказывается серьезное международное давление. Непрекращающиеся бомбардировки и полная блокада сектора Газа дают повод занявшим пропалестинскую позицию членам международного сообщества обвинять еврейское государство в военных преступлениях.

«Запрет на продовольствие, лекарства и топливо для жителей Газы является, согласно Женевской конвенции, военным преступлением. Жители Газы – гражданские лица, и они заслуживают защиты. Молчание по поводу того, чему подвергаются наши семьи в Газе, включая убийства и разрушения, – это молчание по поводу агрессии и настоящего нарушения международного права. Перемещение палестинцев из их страны является красной линией. Мы не примем этого, и, как заявила Лига арабских государств, все арабы займут единую позицию, чтобы противостоять такого рода действиям. Потому что это тоже будет военным преступлением», – заявил глава МИД Иордании Айман Сафади.

В такой ситуации миссия американского госсекретаря, пытающегося не допустить резкого ухудшения отношений между Израилем и арабским миром, выглядит почти невыполнимой. По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, которая до кровавой атаки со стороны ХАМАСа последовательно двигалась в направлении нормализации отношений с Израилем, Энтони Блинкен выразил осторожный оптимизм. Правда, все без исключения собеседники главного американского дипломата дали понять: для того чтобы говорить о реальной нормализации, в первую очередь Израиль должен снять блокаду Газы и отказаться от силовых методов решения палестинского вопроса.

Но после того как ХАМАС устроил бойню на израильской территории, у руководства еврейского государства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху вряд ли есть другой выход, кроме как предъявить согражданам неоспоримые доказательства уничтожения военно-политического потенциала ХАМАСа. А для этого израильским войскам нужно войти в Газу.

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