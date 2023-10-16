Югоосетинский Кабмин утвердил две отставки

Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия на заседании в понедельник освободило от занимаемой должности замглавы цхинвальской администрации Василия Джуссоева.

Мэр города Ромео Хугаев отметил, что Джуссоев покидает должность по собственному желанию. Он выразил благодарность Джуссоеву за проделанную работу.

Василий Джуссоев был назначен заместителем мэра Цхинвали в сентябре прошлого года. Он также возглавлял жилищную комиссию при администрации.

Кроме того, Кабмин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Родиона Сиукаева. Вопрос на обсуждение вынес глава ведомства Томас Джигкаев, пишет агентство «Рес». Сиукаев занимал пост заместителя министра с января 2023 года.

Правительство также утвердило величину прожиточного минимума за третий квартал 2023 года. Она увеличилась на 66 рублей и составила 15 157 рублей.