Алан Гаглоев назначил руководителем Минздрава московского хирурга Томаса Джигкаева. Местные наблюдатели назвали это назначение одним из самых сложных среди кадровых решений президента Гаглоева. И дело не только в плачевном состоянии системы здравоохранения.

Алан Гаглоев назначил министром здравоохранения Томаса Джигкаева. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Южной Осетии.

Томасу Джигкаеву 49 лет. Он хирург высшей категории, онколог, кандидат медицинских наук, автор более 50 научных работ. Женат, отец двоих детей. До назначения на должность имел обширную медицинскую практику в Москве. В августе 2008-го война застала его в Цхинвале, где он проводил свой летний отпуск. Не покинул осажденный город – оперировал раненых под бомбежками. После войны награжден орденом «Дружбы» Республики Южная Осетия.

Томас Джигкаев сменил в этой должности Агунду Плиеву, которая была освобождена указом президента 28 сентября. Это самое затянувшееся и, как утверждают местные наблюдатели, самое трудное кадровое решение Алана Гаглоева. По информации источников из правительства Южной Осетии, президент принял твердое решение отправить в отставку министра здравоохранения еще в августе.

Агунда Плиева не справилась с возложенной на нее задачей – навести порядок в министерстве, вызывающем наибольшее количество нареканий как со стороны российских аудиторов, так и местного населения. Московских аудиторов раздражают непомерно раздутые штаты и бюджет ведомства, превышающий миллиард рублей, притом что медицинских услуг Минздрав предоставляет в лучшем случае на 250 миллионов.

В ведомстве царит раздрай – коллектив медиков разбит на противоборствующие группировки. Более успешные, пользующиеся административной поддержкой, оформлены на нескольких ставках и получают по двести тысяч рублей в месяц, в то время как их менее успешные коллеги едва сводят концы с концами на окладах в тридцать тысяч рублей.

Справедливости ради необходимо отметить, что не Агунда Плиева все это устроила, она приняла ведомство, уже доведенное до ручки. О крайне сложной ситуации в здравоохранении говорил в своем ежегодном послании к народу и парламенту президент Гаглоев:

«Здравоохранение – это сложнейшая и наиболее проблемная на сегодняшний день сфера. Несмотря на значительные денежные затраты, мы не оказываем нашим гражданам квалифицированную врачебную помощь и вынуждены отправлять больных либо в Российскую Федерацию, либо в Грузию. При этом в больнице почему-то всегда не хватает лекарственных средств. Это положение необходимо исправлять. Агунда Феликсовна, вам достался тяжелейший участок, но я жду от вас исправления ситуации».

Агунда Феликсовна с задачей не справилась. Ее коллеги говорят об этом с сожалением: приличный человек, добросовестный, не вороватый, просто ей не хватило металла в характере. Не боец. В результате коррупция в ведомстве не уменьшилась, штаты выросли еще больше. Зато Агунда Феликсовна насмерть разругалась с коллективом. Медики грозили забастовками, если от них не уберут министра. В этих условиях президент принял решение об отставке и даже нашел в России нового кандидата на эту должность.

По уверениям знающих Томаса Джигкаева людей, он человек с тяжелым характером, вспыльчивый, прямолинейный, неуступчивый. Как раз те качества, которых не хватило Плиевой. Некоторые употребляют выражение «старомодный», указывая на его советскую принципиальность. В этом смысле неслучайно, указывают они, свое знакомство с коллективом Минздрава он начал со слов: «Я приехал сюда не деньги делать. У каждого есть свои должностные обязанности, и каждый их должен выполнять».

В середине сентября Джигкаев и Гаглоев встретились в Цхинвале, обговорили условия назначения. По словам источников, Джигкаев на этой встрече сказал, что готов выстроить систему здравоохранения, но он слаб по части финансовой. Президент ответил, что это не проблема, в правительстве есть люди, способные организовать систему учета в Минздраве. На том и разошлись. Но в последний момент, когда казалось уже все решено, вместо отставки Агунда Плиева отправилась в трудовой отпуск. Кадровое решение было отложено почти на две недели, и, как тогда утверждали чиновники, не факт, что по возвращении из отпуска она будет уволена.

По уверениям инсайдеров, у назначения Джигкаева нашлись влиятельные противники. Дело в том, что президент не вполне волен в кадровых решениях и находится под колоссальным давлением со стороны своего родственника и главного лоббиста в Москве Арсена Гаглоева (человека из команды Сергея Чеботарева) и его зятя – руководителя администрации президента Алана Джиоева. Как утверждают инсайдеры, его главной задачей является присматривать за президентом и блюсти интересы шурина.

Они в значительной степени контролируют назначения на руководящие должности. В качестве аргумента наблюдатели приводят произошедшее 29 июня массовое увольнение сотрудников администрации президента и аппарата правительства без очевидных причин, просто по требованию Алана Джиоева или, как тогда говорили, по его капризу.

По мнению экспертов, в противодействии назначению Джигкаева личные мотивы «серого кардинала»: в 2011 году Арсен Гаглоев, будучи главой администрации президента Кокойты, отвечал за реализацию плана кураторов по отмене выборов президента, на которых победила кандидат от объединенной оппозиции Алла Джиоева, в то время как креатура Кремля Анатолий Бибилов потерпел поражение.

Отмена выборов вызвала массовые акции протеста, в организации которых деятельное участие принимала семья Джигкаевых. Отец – Джемал Джигкаев проводил акции в Цхинвале. В то время как его сын Томас организовывал их в Москве. Очевидно, отсюда и критические выпады бибиловских интернет-ресурсов против нового министра здравоохранения.

В этом контексте югоосетинская общественность рассматривает это кадровое решение как первое или одно из первых, принятых президентом в пику влиятельному родственнику. Избиратели надеются, что этим Гаглоев закрывает время обязательств перед теми, кто помог ему на выборах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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