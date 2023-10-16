Лидер «Грузинской мечты»: отныне Зурабишвили – формальный президент

Конституционный суд Грузии установил, что президент страны Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию, заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он сообщил, что голосование в парламенте по вопросу импичмента президента состоится до конца текущей недели. Кобахидзе при этом считает, что подать в отставку должна сама Зурабишвили.

«Мы понимаем, что Саломе Зурабишвили нарушала Конституцию Грузии, надеясь на «коллективное Нацдвижение», соответственно, шансов набрать 100 голосов для её отстранения практически нет», – сказал он, выразив надежду на то, что часть оппозиционеров все же поддержит импичмент.

Кобахидзе говорит, что Зурабишвили теперь «формально считается президентом Грузии».

«В последний, шестой год президентского срока она будет полностью лишена политических и моральных полномочий», – добавил он.

Конституционный суд Грузии установил нарушение президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны. Конституционное обращение депутатов парламента об импичменте поддержали шесть членов Конституционного суда, трое выступили против – Ирина Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе, Теймураз Тугуши.

«Грузинская мечта» утверждает, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Согласно статье 52 Конституции Грузии, пре­зи­дент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­дарствами и международными организациями». Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета.

Президент не присутствовала на слушаниях, в суде её интересы представляли экс-депутат от «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили и бывшая судья грузинского Конституционного суда Майя Копалеишвили. Они, в частности, указывали, что согласно статье 49 Конституции – «пре­зи­дент Гру­зии пре­дста­вляет Гру­зию во вне­шних сно­ше­ниях». Кроме того, в документе указано, что «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора» (статья 78).

Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 84 депутатов. «За» собираются проголосовать четверо депутатов из «Европейских социалистов». Остальные оппозиционные депутаты – их 52 (всего в парламенте 140 депутатов) – собираются голосовать против импичмента. Они считают процесс импичмента желанием «Грузинской мечты» сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в ЕС в конце года. Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы из-за возобновления авиасообщений с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС.