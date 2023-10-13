Голосование по импичменту президента Саломе Зурабишвили состоится на следующей неделе, сообщил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил после того, как стало известно, что Конституционный суд свое решение по вопросу о нарушении президентом основного закона объявит в понедельник, 16 октября. Не дожидаясь вердикта КС, к голосованию в парламенте по импичменту готовятся и в оппозиции. И сама президент Саломе Зурабишвили на одной из церемоний во дворце Орбелиани не исключила, что это ее последнее вручение наград в ранге президента.

«Это 16 октября», – назвал журналистам дату объявления решения Конституционного суда его глава Мераб Турава. Представители СМИ с утра ждали судью Турава у входа в здание КС в Батуми. Он появился к полудню, объяснил, почему пришел на работу с опозданием и почему названа дата 16 октября: крайний срок ответа на запрос парламентского большинства по установлению нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили приходится на 14 октября, но день совпал с выходным, поэтому объявление решения состоится в следующий первый рабочий день, в понедельник, 16 октября. Рассказал судья Турава и о том, как судьи проведут эти выходные:

«Вот вы сказали мне, почему я в такое время прихожу на работу. Мы и завтра, и послезавтра должны работать над текстом решения, чтобы к понедельнику он был исправлен максимально».

Глава КС Мераб Турава сообщил, что каждый из девяти судей располагает рабочим вариантом текста, который составлен судьей-докладчиком на судебных слушаниях – Эвой Гоциридзе. Для окончательного вердикта нужно, чтобы за него проголосовали шестеро судей.

Таковых оппоненты власти уже насчитали в ходе трехдневного судебного процесса в КС. С 3-5 октября в прямом эфире транслировались слушания и прения, в ходе которых судьям КС и друг другу приводили свои аргументы председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, один из инициаторов процесса импичмента, и представители президента Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Они не сходятся во мнении в вопросе, нарушила или нет президент Конституцию, когда, вопреки отказу правительства, с 31 августа по 2 сентября отправилась на встречу к европейским лидерам.

Теперь слово за КС. Оно будет таким, какое устраивает правящую «Грузинскую мечту», убежден депутат «За Грузию» Михаил Даушвили:

«Если у кого-то есть иллюзия, что суд независим и непредвзят, очень ошибается. К сожалению, сегодня суд превращен в организацию, действующую в интересах "Грузинской мечты". Поэтому, какое решение бы ни принял суд, - это будет продиктовано интересами "Мечты". У нас есть информация, что идут тайные переговоры между "Грузинской мечтой" и "Национальным движением"».

По логике депутата Даушвили правящая сила сможет обеспечить себе необходимые для импичмента 100 голосов.

Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 84 депутатов. «За» собираются проголосовать четверо депутатов из «Европейских социалистов». Остальные оппозиционные депутаты – их 52 (всего в парламенте 140 депутатов) – собираются голосовать против импичмента. Они считают процесс импичмента желанием «Грузинской мечты» сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в ЕС в конце года. Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы из-за возобновления авиасообщений с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС.

На фоне этих нюансов депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе сегодня призвала коллег в парламенте не голосовать за отставку президента:

«Я сомневаюсь, что «Грузинская мечта» сможет в день сессионного заседания собрать 100 голосов. Такого ресурса я сейчас не вижу. Но я не могу брать ответственность за других оппозиционных депутатов, поэтому я считаю очень важным, чтобы каждый оппозиционер понимал: те, кто проголосует за импичмент, примут участие в создании препятствий Грузии на пути евроатлантической интеграции».

Ровно наоборот считают в правящей «Грузинской мечте» – это президент и радикальная оппозиция нарушают конституцию и срывают европейские перспективы страны. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе уверен, что КС установит нарушение президентом главного закона страны, за чем последует учтенное законом голосование по импичменту в парламенте. Ираклий Кобахидзе даже назвал число – сколько депутатов проголосуют за импичмент:

«С одной стороны, оппозиция ведет разговоры о том, что «Грузинская мечта» пытается кулуарно собрать больше голосов. С другой, президент пытается разжалобить нас, говоря, что не знает, сколько дней у нее осталась (на посту). Ну это абсолютный... ну не знаю, как все это назвать. Подождем, через несколько дней будет голосование. Я уверен, что больше 90 голосов не соберется».

Кобахидзе назвал спекуляциями утверждение некоторых оппозиционеров о тайных переговорах и попытках «Мечты» «подкупить» или уговорить оппозиционеров проголосовать за импичмент. Напомнив, что «Грузинская мечта» заведомо знала о недостающих голосах, Кобахидзе сделал упор на политическом значении этого процесса как разоблачении сговора президента Зурабишвили с радикальной оппозицией по дальнейшим политическим планам на предстоящие через год парламентские выборы:

«Мы все знаем, что с самого начала Саломе Зурабишвили с расчетом на радикальную оппозицию нарушала Конституцию Грузии. Радикальной оппозиции, коллективному «Нацдвижению» очень нужна Саломе Зурабишвили на посту президента для выборов и после них. Они готовятся к выборам, знают, что проиграют, и собираются после выборов заявить об их фальсификации. И Саломе Зурабишвили им нужна как партнер. Вот почему коллективное «Нацдвижение» за этот один год не расстанется со своим дорогим партнером».

Ираклий Кобахидзе иронизировал по поводу слов президента Зурабишвили, которые она произнесла 11 октября во время вручения посмертно ордена Чести 22-летнему предпринимателю Нико Кварацхелия за внесенный вклад в сферу развития высоких технологий и создания первой грузинской социальной платформы «Feeds» (своего рода альтернативы Facebook). Награда передана матери молодого человека, который был убит из огнестрельного оружия 15 сентября 2021 года. Перед вручением награды Саломе Зурабишвили впервые публично дала знать, что рассматривает худший сценарий ее президентской карьеры.

«Сегодня очень символичный и важный день. Я не знаю, сколько дней у меня осталось как президенту. Но для меня будет ценно, если все закончится так – вручением награды такому важному человеку и поколению. Я хочу представить себе этот день и это награждение именно так», – сказала Саломе Зурабишвили.

Политику правящей силы по отношению к президенту, как и игнорирование ею роли в международных отношениях, считает ошибочными аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе. Она не согласна с утверждением представителей власти о том, что президент своими самовольными визитами в Европу саботировала процесс Евроинтеграции страны. Нино Самхарадзе напоминает, что «Грузинская мечта» своей антизападной риторикой ухудшила отношения с давними дружески настроенными странами. А президент Зурабишвили, как бывший карьерный дипломат, используя свои личные контакты с европейскими лидерами, сгладила эти острые углы:

«Позицию Саломе Зурабишвили на данном этапе не следует рассматривать в черно-белых тонах. Ее поведение нужно рассматривать в ключе пользы для государства и поддержать ее в этом. Факт, что она делает много шагов для улучшения имиджа государства на международной арене. Несмотря на то, что у нее нет права ведения внешней политики, для создания хорошей, дружественной атмосферы в двухсторонних отношениях со странами ЕС она прилагает позитивные усилия именно в ходе этих неофициальных визитов. Поэтому я считаю ее действия больше полезными для государства, нежели вредоносными и двусмысленными».

Мнение грузинских наблюдателей о том, что процесс импичмента негативно будет восприниматься в ЕС, частично подтвердил и сам премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По возвращении с саммита Европейского политического союза (ЕПС) из Испании Гарибашвили сообщил, что объяснил сложившуюся ситуацию своим европейским коллегам. «Они понимают, что это чисто юридический вопрос, но они также говорят нам, что это некрасиво», – сказал глава правительства. Но вместо попытки исправить положение Гарибашвили во всем обвинил президента, сказав, что «Зурабишвили им, «Грузинской мечте», не оставила выбора».

А выбор, считают грузинские наблюдатели, был и есть – тесное сотрудничество правительства, президента и всех ветвей власти, чтобы сделать все возможное для евроинтеграции страны, к чему обязывает 79-я статья Конституции. Но «Грузинская мечта» исходит лишь из 52-й статьи – о том, что для зарубежных визитов президента нужно согласие правительства.

Сможет ли этот спор разрешить КС, станет известно 16 октября.

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