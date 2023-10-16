На стороне РФ в Украине воюют более 1100 жителей Южной Осетии – Бибилов

Более 1100 добровольцев из самопровозглашенной республики Южная Осетия принимают участие в российском вторжении в Украину в составе вооруженных сил и добровольческого штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиционный». Об этом журналистам рассказал бывший югоосетинский лидер, заместитель командира корпуса по военно-политической работе Анатолий Бибилов.

«Из Южной Осетии, по моей информации, около 1100–1200 человек принимает участие в СВО. Как в вооруженных силах, так и в ДШК. Они идут не только в благодарность за помощь в 2008 году и ввод миротворцев в 90-х годах. Граждане Южной Осетии считают Россию своей родиной и считают своей обязанностью защищать Россию», – сказал Бибилов.

Ранее он сообщал, что среди иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, которые проходят службу в ДШК, наибольший процент приходится именно на выходцев из Южной Осетии, передает ТАСС.