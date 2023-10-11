Анатолий Бибилов: Грузия ведет прагматичную политику

Грузия сегодня ведет относительно прагматичную политику, заявил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Ранее подобные заявления делали политики в Москве и Сухуми.

Бибилов дал интервью изданию Lenta.ru в качестве заместителя командира недавно созданного российского воинского объединения – Добровольческого штурмового корпуса.

«Руководство (Грузии) четко дало понять, что не считает Россию дружественной страной, но рассматривает в качестве, скажем так, партнера. При этом официально тот же премьер-министр Ираклий Гарибашвили не отказывается от претензий на Абхазию и Южную Осетию, прекрасно осознавая, что они никогда не вернутся обратно. Мне кажется, он уже смирился с неизбежным, однако пока никому не хватает политической воли публично признаться в этом. Потому что такое решение станет концом карьеры для любого грузинского политика. Такой человек сразу станет врагом грузинского народа», – отметил Бибилов.

По его словам, «грузины понимают, что Южная Осетия и Абхазия не вернутся к ним уже никогда, но все еще искреннее хотят этого».

Он считает, что Грузии необходимо «согласиться на независимость двух республик, подписать меморандум о неприменении силы», а также «признать геноцид осетинского народа».

«Риторика режима Ираклия Гарибашвили основывается на том, что нужно должны создать условия, при которых абхазы и осетины сами вернутся в состав Грузии. Но она в корне обманчива! Конечно, этого никогда не будет», – отметил Бибилов.

Прокомментировал он и возможность открытия Грузией т.н. «второго фронта» против России.

«Это для России будет «второй фронт», а для самой Грузии? Один фронт — Южная Осетия, второй — Абхазия, третий — Россия. Тут даже Европейский союз и США не смогут помочь. Причем территория Грузии по масштабам — далеко не территория Украины», – сказал Бибилов.

Некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.