Члены правящей партии признаются, что не уверены в том, что процесс импичмента будет поддержан в парламенте. Однако это не помешало «Грузинской мечте» продолжить его. Как это может отразиться на решении ЕС предоставить Грузии статус кандидата? «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей соцсетей.

– Может ли этот процесс помешать европейской интеграции Грузии?

Георгий: Я считаю, что импичмент был инициирован самой пророссийской частью правящей команды. Конечно, процесс не имеет ничего общего с желанием «Грузинской мечты» добиться справедливости в Конституционном суде. Власти просто не хотели позволить Саломе Зурабишвили отправиться на встречи с лидерами разных стран, чтобы убедить их в том, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Сами они делали все, чтобы западные партнеры увидели, что это не так. И инициация импичмента – это очередная попытка убедить Европу в том, что мы не заслуживаем статуса кандидата. В любом случае парламент не сможет принять импичмент, поэтому ясно, что делают это представители правящей партии, чтобы помешать евроинтеграции Грузии.

Лука: Импичмент Саломе Зурабишвили – это просто спектакль, организованный с целью отвлечь граждан страны от более важных тем. Под этот шум они уже успели протолкнуть один «русский закон» и перекрыть другие важные события. В общем цель этого процесса не в том, чтобы наказать кого-то, в «Грузинской мечте» признаются, что дальше Конституционного суда процесс не пойдет, поэтому я сомневаюсь, что это как-то повлияет на решение – предоставлять нам статус кандидата или нет. А на будущее, я считаю, что президента нужно выбирать такого, который не будет членом какой-либо политической партии.

Мариам: Я думаю, что все это очень помешает Грузии на пути получения статуса кандидата в ЕС. За нами сейчас пристально наблюдают, и в последние дни власти делают все, чтобы саботировать этот процесс, и импичмент президента – одна из таких попыток. Более того, они своими действиями отбрасывают нас далеко назад, поскольку в Европе на нас уже смотрят с недоумением, думают, что «Грузинская мечта» действует от имени всего народа, хотя это совершенно не так. В Грузии нет здравомыслящего человека, который считает, что Саломе Зурабишвили поступила плохо, общаясь с европейскими лидерами о перспективах Грузии, поэтому я считаю, что импичмент очень помешает нам в получении статуса кандидата.

Валерий: Я считаю, что решение властей начать процедуру импичмента очень помешает Грузии в получении статуса кандидата. Одним из 12 условий была деполяризация, а «Грузинская мечта» не только не перестала нападать на оппозицию, но, как они сами любят говорить, открыла «второй фронт» уже против президента. То есть поляризация у нас уже на нескольких направлениях. Ничего хорошего от этого ждать не стоит, на это власти и рассчитывали, это плохо не только для получения статуса, но и европейской интеграции Грузии в целом, я считаю.

Миша: Во-первых, я не думаю, что парламент примет решение по импичменту, поскольку достаточной поддержки у большинства нет. Даже в правящей партии, я уверен, многие понимают, что тот повод, по которому члены «Грузинской мечты» начали процесс импичмента, не настолько веский, чтобы подвергать президента таким нападкам и тем более подавать иск в Конституционный суд. Что касается статуса кандидата в ЕС, даже если президента сместят, это никак не отразится на наших перспективах. Я уверен, что в Европе уже все давно решили. Я согласен с мнением, что вся эта «шумиха» вокруг импичмента – лишняя.

Като: По моему мнению, правящая команда, как, впрочем, и оппозиция и даже сама президент, прекрасно понимает, что Саломе Зурабишвили действительно нарушила Конституцию. Но для меня, как для гражданки Грузии, важна причина, по которой она решила пойти на такой шаг и почему решила все же осуществить визиты в Европу. И в данном случае «цель оправдывает средства». Да, я считаю, что решение Конституционного суда помешает европейской интеграции Грузии. Сегодня главное, чтобы страна получила статус кандидата, а для подобных перепалок действительно не время.

Гоча: Я во время президентских выборов не голосовал за Саломе Зурабишвили, ни в коем случае не хотел поддержать кандидата от партии власти. Сегодня же, когда она выступила против «Грузинской мечты», стало понятно, что этот человек поддерживает прогресс и представляет собой прозападную, антироссийскую силу. Поэтому я не считаю, что импичмент – это правильное решение. Конституционный суд вынес постыдное решение, в очередной раз подтвердив, что подчиняется властям. А «Грузинская мечта», как это стало понятно всем, пытается таким образом сойти с европейского пути, а это на руку может быть только сторонникам России.

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