Фонд «Карту» отменил продажу земли у тбилисского ипподрома

Фонд «Карту», созданный Бидзиной Иванишвили, отменил сделку о продаже недвижимости в 80 тыс. кв. метров у старого ипподрома, со стороны Тамарашвили, сообщил бизнес-портал BM.ge. Это отражено в выписке из реестра, но что произошло, ни одна из сторон не поясняет.

Территории возле старого ипподрома считаются одними из самых привлекательных в Тбилиси с точки зрения инвестиций.

Ранее сообщалось, что участок купила компания «Нео сити девелопмент», на которую до этого был переоформлен старый бассейн «Лагуна Вере» и бывшая шелковая фабрика в центре Тбилиси, на спуске от площади Героев.

По этой сделке в реестре пока все без изменений, но уже пошли слухи, что залог на эту площадь отменен, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Нео сити девелопмент», согласно данным реестра, принадлежит бывшему депутату Марике Верулашвили. Когда-то, после «революции роз», она была в составе «Единого национального движения» и даже личным помощником Михаила Саакашвили. Она покинула ЕНД после смены власти Грузии, в феврале 2013 года.