Зурабишвили: «Я никуда не иду, не уйду в отставку»

«Я никуда не уеду. Не уйду в отставку, не уйду в отставку», - на всякий случай президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила два раза для правящей партии.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда.

После этого президент выступила с чрезвычайным заявлением.

«Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним выстрелом. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической», - заявила Зурабишвили.

Она также объявила, что намерена присутствовать в парламенте, когда правящая партия будет проводить голосование за ее «анти-европейский импичмент».

«Я пойду в парламент. И я буду там рядом с этими человечками, мне не понадобится никто, чтобы меня поддерживать... Выйду, если мне дадут слово, если нет, то все равно выйду и скажу все, что нужно сказать...», - заявила Зурабишвили.

Одновременно она поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и призвала «бороться вместе до конца», пишет телеграм-канал «Новости-Грузия».