Грузию охватила новая волна политической поляризации. Оппоненты власти осудили решение Конституционного суда, в котором большинство судей разделили мнение правящей «Грузинской мечты» о нарушении основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили. Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил, что на этой же неделе в парламенте состоится голосование по импичменту, позволил себе назвать президента «хромой уткой» и призвал ее подать в отставку.

«Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии», – это не единственное громкое обвинение лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в адрес президента Саломе Зурабишвили. Оно прозвучало сразу после объявления Конституционным судом во главе с Мерабом Турава своего вердикта по вопросу нарушения президентом главного закона страны:

«Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, 31 августа, 1 и 6 сентября во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии. Тем самым нарушив статью 52-ю Конституции Грузии, подпункт «а» статьи 1. Суд приходит к выводу, что вышеизложенное представляет собой нарушение Конституции».

«Это решение не подлежит обжалованию или пересмотру», – добавил судья Турава, сообщив, что отдельно от решения суда на 50-ти страницах будет обнародовано исключительное мнение не проголосовавших «за» трех из девяти судей (Ирины Имерлишвили, Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши).

«Получается, что эти трое идут против конституционного строя», – констатировал один из авторов действующей Конституции и запуска процедуры импичмента, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. А все остальные, по его мнению, успешно решили вопрос, который, по его же словам, «элементарный, и обучают ему на первом курсе юрфака». А президента Зурабишвили Кобахидзе лишил «элементарного достоинства»:

«Если бы у Саломе Зурабишвили оставалось элементарное достоинство, после установления КС нарушения Конституции с ее стороны, она сразу же подала в отставку с поста президента Грузии».

Кобахидзе снова обвинил президента в сговоре с оппозицией во главе с «Нацдвижением». Этим же он объяснил, что на голосовании, которое в парламенте состоится до конца недели, «нет шансов собрать необходимых 100 голосов». Там же лидер правящей силы не исключил, что у кого-либо из оппозиционеров все-таки взыграет «чувство патриотизма и профессионального достоинства, чтобы не оставить без реагирования факт нарушения Конституции». Но каким бы итогом ни завершилось голосование, в «Грузинской мечте» уже предрешили дальнейшую судьбу Саломе Зурабишвили, сообщил Ираклий Кобахидзе:

«Что касается президента, нарушившего Конституцию. С сегодняшнего дня она только формально рассматривается президентом Грузии. В последний, шестой год президентских полномочий она полностью будет лишена политической и моральной легитимации и останется, если использовать американскую (политическую) терминологию, так называемой хромой уткой, которая увязалась вслед за идущим в пропасть коллективным "Нацдвижением"».

В самом «Нацдвижении» решение КС назвали «цирком, устроенным для саботажа процесса евроинтеграции страны». Там, как сообщил лидер партии Леван Хабеишвили, уже давно решили, что в день голосования их фракция в полном составе будет отсутствовать в зале.

Присутствовать, но проголосовать против собираются депутаты других партий и политических групп. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе тоже уверен, что импичмента не будет, однако, по его мнению, правящая сила все-таки достигла двух целей, напоминая высказывания европейских лидеров и российского президента Владимира Путина на недавнем саммите СНГ:

«Среди европейских партнеров укрепилось мнение о том, что грузинская власть не хочет получить статус кандидата. Многие европейские лидеры сказали, что объявление президенту импичмента по этой причине не способствует процессу получения Грузией статуса кандидата. Зато это очень приятно России. Там не раз заявляли, что грузинская власть прагматична и ведет себя лучше, чем Армения. Так что ждут нас в СНГ, мы вместо ЕС окажемся Евразийском союзе».

Свою оценку дает и внефракционный депутат Теона Акубардия:

«Мы увидели окончательное оформление захвата государственных институтов. КС не смог выдержать давления со стороны Ираклия Кобахидзе и «Грузинской мечты», поэтому только у трех судей из девяти была другая позиция. Это еще раз указывает на то, что ни демократии, ни европейского будущего «Грузинская мечта» не хочет, ее заботит только усиление собственной власти».

Исключением в парламентской оппозиции оказались депутаты «Европейских социалистов», о чем сообщил их лидер Фридон Инджия:

«Все четверо депутатов из нашей команды поддержат импичмент, можете их посчитать, потому что президент Грузии нарушила Конституцию Грузии».

Сколько голосов не достает правящей силе в парламенте с учетом четырех евросоциалистов, посчитал депутат политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе:

«Не сможет «Грузинская мечта» собрать недостающие 12 голосов. Это не два голоса, когда, возможно, сработают такие механизмы, как шантаж, компроматы. С сегодняшним раскладом организовать импичмент очень сложно, практически невозможно».

«КС даже не потрудился изучить доводы представителей президента», – сообщили к концу рабочего дня на брифинге представители Саломе Зурабишвили в КС Тамар Чугошвили и Майя Копалеишвили. Они пояснили, что у них не было достаточно времени досконально изучить мотивированную часть заключения КС, но что бросилось в глаза Майе Копалеишвили, так это то, что в тексте «один в один повторяются доводы и фразы из запроса», который в КС направили 80 депутатов «Мечты» во главе с Ираклием Кобахидзе:

«Заключение тенденциозное, я это хочу сказать прямо. КС полностью, один в один разделил мнение авторов конституционного представления так, что даже не внес какие-либо изменения в терминологию. Просто дополнил их запрос определенными объяснениями и все полномочия президента в сфере внешних отношений подогнал под рамки статьи 52-й Конституции Грузии».

Оба представителя президента считают, что КС не выдержал политического натиска правящей силы. Как отметила Тамар Чугошвили, президент нигде не заявляла, что она вела переговоры, но на это в суде не обратили внимания. Зурабишвили лишь отмечала, что встречается с европейскими лидерами, чтобы лоббировать процесс предоставлении Грузии статуса кандидата в конце года. А делать все возможное для евроинтеграции страны все ветви власти обязывает 79-я статья Конституции.

Не все конституционалисты разделяют решение КС и мнение «Грузинской мечты» о том, что это решение подтверждает верховенство закона и парламентский строй государства, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокорая:

«Сегодня, в такое время говорить об импичменте президента считаю неприемлемым. Это большой политический удар, когда решается вопрос евроинтеграции страны. Интерес вызывает и содержание решения КС. Документ из 50 страниц. Там, возможно, мы вычитаем многое такое, которое в целом создаст проблемы и угрозы любому будущему президенту при исполнении обязанностей, в том числе по части внешних отношений».

Сама президент Саломе Зурабишвили сегодня комментариев не делала. Днями ранее она не исключила такое решение. В «Грузинской мечте» напомнили, что президент Саломе Зурабишвили имеет право лично высказать свое мнение в день голосования по импичменту. Однако с учетом того, что она воздержалась от появления в КС во время слушаний, наблюдатели отмечали, что она вряд ли на этот раз захочет отдать себя на растерзание депутатам «Грузинской мечты». Пленарные заседания на этой неделе состоятся завтра, во вторник, а также в среду и в пятницу – 17, 18 и 20 октября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях