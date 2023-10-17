В Тбилиси появился стрит-арт с портретом Алексея Навального

На улице Пушкина в Тбилиси появился портрет российского оппозиционера Алексея Навального с надписью на русском – «1000 дней Навального». Об этом пишет издание Paper Kartuli.

Фото с изображением Навального опубликовали в соцсети X (твиттер) экс-кандидат в депутаты города Бердск в Новосибирской области Дарья Артамонова и бывший кандидат в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко.

Артамонова подписала снимок: «Как похорошел Тбилиси». Под постом разгорелся спор о том, насколько уместно такое изображение в столице Грузии.

Многие пользователи вспомнили про то, что Навальный назвал грузин «грызунами» (за это он извинялся несколько раз – ред.). Под постом также много возмущенных комментариев на украинском.

Пользователи сообщили, что портрет уже поврежден: неизвестные сорвали часть плаката около лица оппозиционного политика.

Навальный находится за решеткой уже тысячу дней. Акция в поддержку оппозиционера 15 октября прошла у здания парламента Грузии.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжелого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.