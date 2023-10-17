Грузию и Армению добавят в популярную игру Age of Empires II

Создатели игровой серии Age of Empires II: Definitive Edition анонсировали очередное дополнение. Оно получило название The Mountain Royals, и его покупателей ждёт встреча с историей двух древних цивилизаций — грузинской и армянской.

Игроков ждут три полностью озвученные сюжетные кампании. Две из них будут посвящены грузинской царице Тамар и армянскому князю Торосу Великому. Третья расскажет о жизни шаха Персии Исмаила и позволит заново познакомиться с обновлённой персидской цивилизацией.

В описании грузинской кампании указано, что игроки могут создать «мощное королевство в тени Кавказских гор» и использовать «пересеченную местность в своих интересах, отражая бесчисленные иностранные вторжения».

Игрокам, в частности, доступна «уникальная грузинская кавалерия» и оборонительные сванские башни, выпускающие мощные стрелы.

Релиз дополнения состоится 31 октября, приём предварительных заказов уже стартовал.