Путин и Орбан провели переговоры в Китае

В Китае на полях форума «Один пояс один путь» прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – заявил Путин.

По словам российского президента, на протяжении последних десятилетий отношения между Россией и Венгрией строились «исключительно на основе учета интересов друг, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого». Он добавил, что важной является возможность «с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе».

Как пишет «Интерфакс», Орбан заявил, что Венгрия не стремится к противостоянию с Россией и пытается сохранить отношения с Москвой настолько, насколько позволяют антироссийские санкции.

По его словам, Венгрия «пытается спасти все, что можно» в отношениях с Россией.

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно», – продолжил Орбан.

Он поблагодарил «Росатом» за продолжающееся партнерство с Будапештом и «Газпром» за то, что концерн продолжает выполнять существующие контракты.

По словам пресс-секретаря венгерского лидера, в ходе встречи Орбан подчеркнул важность мира. Премьер-министр заявил, что для всего континента, в том числе для Венгрии, «крайне важно прекратить поток беженцев, санкции и боевые действия».

Сайт Кремля выложил стенограмму переговоров. В ней нет слов Орбана о важности прекращения потока беженцев и боевых действий. При этом есть якобы сожаление венгерского премьера, что «из-за военной операции и санкций наши [между странами] отношения очень много потерпели».

Ранее Виктор Орбан посетил Тбилиси. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал его «образцовым лидером, образцовым политиком».