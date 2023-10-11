Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси вызвал в грузинском обществе серьезную дискуссию. Пока в правящей партии пытаются уверить сограждан в том, что именно от венгерского премьера во многом зависит получение Грузией статуса кандидата, оппоненты власти уверены: венгерская схема не что иное, как попытка «Грузинской мечты» показать хоть какой-то прогресс при отсутствии реальных подвижек в плане проведения обязательных для членства в Евросоюзе реформ.

Грузия должна сказать спасибо господину Орбану за то, что страна-член ЕС открыто заявляет остальным участникам Европейского союза, что в отношении Грузии была допущена ошибка. В «Грузинской мечте» и околовластных партиях уверены: именно благодаря премьер-министру Венгрии Тбилиси может уверенно рассчитывать на статус кандидата. Об этом, в частности, заявил представитель партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили:

«Мы должны сказать спасибо господину Орбану за то, что он является открытым и верным сторонником Грузии. Страна-член НАТО и Евросоюза открыто и публично, прямо говорит ЕС, что было ошибкой не давать Грузии статус кандидата и обязательно нужно сделать это сейчас. А наша, в кавычках, прозападная оппозиция выступает против этого государства. Я надеюсь, что эти пророссийские радикалы не одержат победу в Грузии, а Брюссель примет приемлемое для грузинского общества решение».

Впрочем, в критикуемой Мачарашвили оппозиции парируют: именно господин Орбан известен среди членов НАТО и ЕС своими пророссийскими заявлениями. И столь явно декларируемая правительством Грузии тесная дружба между Тбилиси и Будапештом показывает довольно нерадостную картину: у «Грузинской мечты» и у Владимира Путина в Европе оказался один общий близкий друг – Виктор Орбан. На это указывает представительница партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили:

«Орбан – главный и, я бы сказала, единственный союзник Путина внутри ЕС. Вы знаете, что Орбан – единственный лидер в ЕС, который время от времени пытается заблокировать помощь Украине, как и санкции против России. Очень показательно, что у правительства «российской мечты» единственный друг в ЕС, и это общий с Владимиром Путиным друг... Я не думаю, что Орбан станет для нас лучшим посредником с другими государствами ЕС, учитывая тот факт, что он сегодня достаточно изолирован в ЕС как представитель союзного России правительства».

Но в правительстве Грузии считают иначе. По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, визит премьер-министра Венгрии – сильный сигнал, способный изменить отношение Брюсселя к Грузии в плане евроинтеграции:

«С одной стороны, этот визит – очень сильный сигнал Венгрии о ее мощной поддержке Грузии на пути евроинтеграции. С другой стороны – межправительственная встреча, которая проводится с участием министров, укрепит сотрудничество соответствующих двух ведомств и принесет новый импульс в направлении сотрудничества на уровне правительств. Для нас важна поддержка Венгрии, когда речь идет об евроинтеграции нашей страны. Венгрия всегда была, есть и обязательно в будущем будет нашим сторонником».

Противники власти в связи с этим отмечают: есть куда более надежный путь в ЕС, чем поддержка Венгрии, которая является лишь одной из 27 стран-членов Евросоюза. Вместо того чтобы делать ставку на лоббирование грузинских интересов через довольно сомнительное влияние Виктора Орбана на остальных членов ЕС, лучше бы «Грузинская мечта» выполнила рекомендации Брюсселя, которые бы с куда большей вероятностью открыли бы стране двери в Евросоюз.

«Вместо того чтобы что-то выдумывать, не лучше выполнить те 9 из 12 рекомендаций ЕС, которые мы должны выполнить? Не понадобится никаких ультиматумов со стороны Венгрии, не понадобится спекулировать украинским вопросом, не понадобится и заигрываний с Орбаном. Что нам говорит Европа? Двери открыты, просто проведите судебную реформу, избирательную реформу и антикоррупционную реформу», – говорит представитель «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

При этом часть оппозиции поднимает еще один вопрос в отношении дружбы с Виктором Орбаном. По словам представителя партии бывшего премьера Георгия Гахария «За Грузию» Анны Бучукури, «Грузинская мечта» почему-то очень быстро забыла, что именно Орбан был лучшим другом экс-президента Михаила Саакашвили и именно его правительство предоставило политическое убежище бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления «Единого национального движения» Зурабу Адеишвили и Эрекле Кодуа. По мнению Бучукури, получается, что «Грузинская мечта» и «Национальное движение» действуют в сговоре:

«Похоже, что у «нацев» и «мечтателей» одни и те же друзья. Я обращусь к премьер-министру с депутатским запросом и спрошу, говорил ли он со своим другом Орбаном о передаче Грузии бывших представителей режима «Национального движения», бывших чиновников, преступников, таких одиозных фигур, как Адеишвили и Кодуа. Вы знаете, что правительство Орбана предоставило им политическое убежище».

Примечательно, что сам Виктор Орбан, в отличие от других представителей ЕС, посещавших Грузию, в рамках своего трехдневного визита не нашел времени на разговор с оппозицией или представителями неправительственного сектора, предпочтя поужинать с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Да и запланированная на 12 октября пресс-конференция обоих лидеров по итогам визита, судя по всему, пройдет в формате брифинга.

Очевидно, ни Виктор Орбан, ни Ираклий Гарибашвили не считают нужным отвечать на вопросы прессы, которые, судя по разгоревшимся дискуссиям в грузинском обществе, могут оказаться неудобными для обоих политиков.

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