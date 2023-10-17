Следующий президент Грузии может быть более вменяемым с точки зрения соблюдения интересов своей страны, с точки зрения устранения препятствий в сотрудничестве Грузии и России. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В интервью российской «Парламентской газете» политик говорит, что к президенту в Грузии «действительно накопилось много вопросов».

«Известно, что она — гражданка Франции, поговаривают, что даже плохо по-грузински говорит. Зурабишвили, как парашютист, была отправлена в Грузию, занимает проевропейскую, даже, можно сказать, пронатовскую позицию. Считаю, что сегодня в отношении ее кандидатуры нынешнее правительство Грузии, у которого большинство в парламенте, настроено очень серьезно. Поэтому шансы, что в Грузии произойдут перемены во власти, есть», – отметил российский сенатор.

Климов говорит, что правящая партия Грузии «исходит из интересов своего государства и своего народа».

«В этих интересах — нормализация отношений с Россией, которая как «большой сосед» может сделать для Грузии гораздо больше, чем все западные НКО и иные подобные структуры. Зурабишвили же, совершая визиты на Запад и делая там антироссийские заявления, наводила здесь, как говорят в нашем народе, тень на плетень», – сказал он.

Климов прокомментировал и заявление СГБ Грузии о подготовке оппозиционными силами «Евромайдана».

«Лично знаком с некоторыми представителями грузинской диаспоры — они полагают, что их страна в состоянии отстоять сегодня свою свободу и независимость и не повестись на уловки Запада. Тем более что прививка от «майданов» и их печальных последствий у Грузии была после событий 2008 года. Считаю, что сейчас у грузинского народа есть шанс выйти на суверенный путь развития. И грузины хотят воспользоваться им. А все, что внушают нашим соседям недруги с Запада, ничего, кроме разрушений и безобразия, стране не несет», – добавил он.