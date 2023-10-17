Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года – Пашинян

Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года.

Пашинян отметил, что продолжит мирную повестку дня и региону нужен мир. Он подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также будет подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, по которым они проходят.

В частности, по словам премьера, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор, передает Радио Азатутюн.

Пашинян также выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос так называемого коридора предлогом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своей речи армянский лидер попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

Пашинян отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха. В частности, премьер-министр Армении сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, «наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства».

По словам Пашиняна, аналогичный сценарий – внешняя агрессия, бездействие союзников, использование угрозы новой войны или гуманитарного кризиса для того, чтобы вызвать внутренние потрясения в Армении, поставить под угрозу суверенитет, даже сформировать марионеточное правительство, несколько раз был использован против Армении, но каждый раз народ и демократия Армении спасали суверенитет и независимость страны.

Он подчеркнул, что Республика Армения готова быть ближе к Европейскому союзу: «Настольно, насколько Евросоюз посчитает это возможным».

В своем выступлении Пашинян оценил последнее нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19-20 сентября и его последствия как этническую чистку.

Пашинян также отметил, что на данный момент 1016 граждан Армении считаются пропавшими без вести.