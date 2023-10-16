Азербайджан готовится к силовому решению вопроса Зангезурского коридора – подобное предупреждение поступило из Вашингтона. Часть американских конгрессменов считает, что Белый дом должен немедленно отреагировать на угрозу территориальной целостности Армении. О наличии военных планов Баку сообщает и американская пресса со ссылкой на источники в Госдепартаменте. В этих условиях Ереван пытается заручиться поддержкой Запада. Россия же считает, что проблем между Ереваном и Баку больше не существует.

Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели – американское издание Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщает о предупреждении, прозвучавшем из уст госсекретаря Энтони Блинкена в разговоре с членами Конгресса. Как говорится в статье, речь идет о реализации намерений Баку создать т.н. Зангезурский коридор, который, по замыслу президента Ильхама Алиева, соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью.

«В телефонном разговоре 3 октября законодатели потребовали от Блинкена возможных мер против Алиева в ответ на вторжение в Нагорный Карабах в сентябре… Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет возможности привлечь Азербайджан к ответственности и не планирует продлевать «отказ», позволяющий обходить положение Закона о поддержке свободы, запрещающее США оказывать военную помощь Азербайджану в свете его продолжающихся территориальных споров с Арменией. Он (Блинкен) добавил, что Штаты видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели», – пишет Politico.

Эксперты в связи с этим отмечают, что именно переговоры по Зангезурскому коридору могут стать маркером истинных намерений Азербайджана в регионе. Ильхам Алиев уже не раз повторял, что Зангезурский коридор уже вот-вот «станет реальностью». В Армении же многих тревожит, что открытие коридора может стать шагом к потере суверенитета над приграничной с Ираном армянской территорией, которую в Баку нередко называют исторической частью Азербайджана.

Создание транспортного пути, действительно, было прописано в совместном заявлении, остановившем Карабахскую войну 2020 года. Но никаких деталей в документе указано не было. Ереван обвиняет Баку в том, что Азербайджан хочет добиться экстерриториального статуса дороги. При таком раскладе Армения потеряет контроль над тем, что будет происходить внутри Зангезурского коридора.

«В Армении требование экстерриториального коридора воспринимается как территориальные претензии. Согласно этой терминологии, мы никому не давали никаких обещаний. В трехстороннем заявлении 2020 года такого нет. Мы говорим, что Республика Армения готова и заинтересована в открытии региональных коммуникаций. Готовы ли мы открыть наши дороги в Азербайджан и Турцию? Да, мы готовы. Но это должно произойти под юрисдикцией Армении на принципах равенства и взаимности. Никакая третья сила не должна контролировать территории Армении, при пересечении границы контроль должны осуществлять армянская таможенная и пограничная службы», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Баку, со своей стороны, публично отрицает наличие территориальных претензий к Армении, но в отношении Зангезурского коридора требует надежных гарантий безопасности по всей протяженности такой дороги. При этом власти Азербайджана не раз давали понять, что готовы к переговорам, но если Армения предпочтет затягивать процесс, то намерены решить этот вопрос и без ее согласия. Каким образом, в Баку не уточняют, однако после того, как Азербайджан вернул полный контроль над Нагорным Карабахом, эксперты опасаются, что Ильхам Алиев может испытать «головокружение от успехов» и пойти на силовое решение вопроса.

Азербайджанский лидер не скрывает своего торжества по поводу восстановления юрисдикции над Нагорным Карабахом. Подняв государственный флаг в бывшей столице непризнанной республики Степанакерте (Ханкенди), Алиев дал понять, что ощущает чувство полного военного превосходства:

«Некоторые из тех, кто сидел в этом здании, угрожали нам. Они говорили, что их танки дойдут до Баку. Они дошли – теперь они в парке трофеев. Они говорили, что будут пить чай в Баку. Они сейчас пьют чай в Баку. В следственном изоляторе».

Однако если с Нагорным Карабахом у Алиева все получилось без ощутимых негативных последствий, то реализация проекта Зангезурского коридора, по мнению некоторых экспертов, может оказаться гораздо сложнее. Против возможного контроля Баку над прямой дорогой, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, а значит и с Турцией, выступают как Запад, декларирующий полную поддержку суверенитета Армении, так и Иран, который откровенно не заинтересован в еще большем усилении влияния Анкары в регионе. И Тегеран уже предупредил Баку, что любая силовая операция вблизи иранских границ повлечет немедленный ответ.

Однако, несмотря на все предупреждения, наблюдатели не исключают вероятность того, что президент Азербайджана, окрыленный карабахским успехом, решит додавить Ереван. В Вашингтоне все чаще выражают обеспокоенность тем, что план военного вторжения Азербайджана непосредственно на территорию Армении существует. В частности, конгрессмен Фрэнк Паллоне в социальной сети Х (бывшем Твиттере) написал о том, что запрос на реагирование был передан американскому Госдепартаменту:

«Алиев продвигается вперед к своей цели по захвату Южной Армении. Нет сомнений в том, что его режим воодушевлен после того, как столкнулся с незначительными последствиями вторжения в Арцах. Я призвал Госдепартамент предпринять конкретные действия против Азербайджана, включая санкции».

При этом сам Ильхам Алиев настаивает на том, что именно Ереван торпедирует переговорный процесс, который мог бы завершиться подписанием мира. После того как президент Азербайджана отказался встречаться с премьер-министром Армении в испанской Гранаде, он упрекнул Никола Пашиняна в том, что тот предпочел не присутствовать на саммите СНГ в Бишкеке. Сам же Алиев в Кыргызстане заручился поддержкой российского президента Владимира Путина, который больше не видит препятствий для подписания мирного договора, в том числе за счет небольших территориальных уступок:

«Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе. Я просто не вижу никаких проблем. Есть чисто технические вопросы, связанные с границей – демаркация, делимитация. Но это технические вопросы – 100 метров в одну сторону, километр в другую. Это непринципиально. При доброй воле с обеих сторон все это можно сделать».

В Баку хотят привлечь к процессу и Тбилиси. В ходе недавнего визита в Грузию азербайджанский лидер предложил инициировать на территории страны двусторонние и трехсторонние встречи, если Армения даст сигнал о своем согласии участвовать в подобном дипломатическом процессе. По мнению Алиева, «уникальное положение Грузии, граничащей как с Арменией, так и Азербайджаном, делает ее многообещающим посредником в усилиях по содействию диалогу между соседними странами».

Однако, отмечают наблюдатели, если в период второй карабахской войны 2020 года в Ереване приветствовали миротворческие усилия Тбилиси, то сегодня Никол Пашинян предпочитает искать посредников исключительно на Западе. После того как Россия фактически самоустранилась, оставив Армению один на один с Азербайджаном и поддерживающей его Турцией, Ереван явно не готов к вовлечению в процесс еще и «Грузинской мечты», которую в самой Грузии оппозиция обвиняет в прокремлевской ориентации. А сигналы из Вашингтона о военных планах Баку лишь укрепляют уверенность армянского руководства в том, что единственная возможность для страны обеспечить свой суверенитет зависит от степени вовлеченности США и Европы. Но в свете новой войны на Ближнем Востоке решение этой задачи для армянской дипломатии будет явно нелегким.

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