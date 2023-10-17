Президент США Джо Байден едет в Израиль. Вашингтон намерен продемонстрировать свою полную поддержку еврейскому государству и одновременно попытаться не допустить разрастания конфликта. Переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами арабских стран, очевидно, не дали желаемого эффекта. При этом в Белом доме подкрепили дипломатические усилия двумя авианосцами и двумя тысячами морских пехотинцев. Как подчеркивают в Вашингтоне, эта мера сдерживания направлена на то, чтобы не допустить вмешательства в конфликт третьих стран. По мнению экспертов, речь в первую очередь идет об Иране. Однако пропалестинской позиции придерживается и Россия.

США задействуют на Ближнем Востоке тяжелую дипломатическую артиллерию. В регион прибудет президент Джо Байден. После нескольких дней челночных переговоров с Израилем и арабскими лидерами госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о подключении к процессу главы Белого дома. В Вашингтоне подчеркнули, что визит Байдена в первую очередь должен продемонстрировать безоговорочную поддержку еврейскому государству.

«Президент Байден посетит Израиль. Он приезжает сюда в критический момент для Израиля, для региона и для всего мира. И он приезжает сюда, чтобы сделать следующее: во-первых, президент подтвердит солидарность Соединенных Штатов с Израилем и нашу твердую приверженность его безопасности. Президент Байден снова ясно даст понять, как он это сделал недвусмысленно с тех пор, как ХАМАС убил более 1400 человек, в том числе как минимум 30 американцев, что Израиль имеет право и даже обязанность защищать свой народ от ХАМАСа и других террористов и предотвращать будущие нападения. Президент услышит от Израиля, что ему нужно для защиты своего народа, поскольку мы продолжаем работать с Конгрессом над удовлетворением этих потребностей. Во-вторых, президент Байден подчеркнет наше кристально ясное послание любому субъекту, государственному или негосударственному, пытающемуся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль, не делать этого».

По словам Блинкена, именно с этой целью в регион направлены две авианосные группы и другие военные средства. В том числе до двух тысяч американских морских пехотинцев. При этом одной из главных задач Байдена будет освобождение заложников и гуманитарная помощь для жителей Газы:

«Президент продолжит тесно координировать свои действия с нашими израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом, включая мужчин, женщин, маленьких детей, людей, переживших Холокост, и американских граждан, в качестве незаменимой гуманитарной меры. Президент Байден также получит исчерпывающую информацию о военных целях и стратегии Израиля. Президент услышит от Израиля, как он намерен проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и позволить гуманитарной помощи поступать к гражданскому населению в секторе Газа таким образом, чтобы это не приносило пользы ХАМАСу».

После Израиля Байден отправится в столицу Иордании Амман. Там он проведет переговоры с королем Абдаллой Вторым, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

В Израиле предстоящий визит Байдена приветствовали. По данным газеты The New York Times, Израиль уже обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе законопроект о выделении помощи Израилю и Украине на существенно меньшую сумму – в два миллиарда. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил важность вовлеченности Соединенных Штатов на самом высоком уровне:

«Визит президента США имеет стратегическое значение для всего Ближнего Востока, поскольку самая высокопоставленная фигура в Соединенных Штатах приезжает в Израиль во время войны, чтобы получить информацию о военной ситуации, которая предполагает различные сценарии на Ближнем Востоке».

Пока Соединенные Штаты пытаются не допустить разрастания конфликта, Москва, занявшая откровенно пропалестинскую позицию, пытается вести свою игру. Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции, посвященной конфликту. За него проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов. Против были четыре страны, шесть воздержались. Постпред России в ООН Василий Небензя тут же обвинил США и их союзников в нежелании прекращать конфликт:

«Мы сожалеем, что Совет вновь оказался заложником эго, эгоистических намерений западного блока стран. Это единственная причина, по которой он не смог послать четкий, решительный и коллективный сигнал, направленный на деэскалацию. Мы говорим о самом серьезном взрыве насилия за последние десятилетия. Сегодня весь мир, затаив дыхание, ждал, когда Совет безопасности предпримет шаги, чтобы положить конец кровопролитию. Но делегации западных стран, по сути, не оправдали этих ожиданий. Мы считаем, что сегодняшнее голосование в Совете безопасности является очень и очень показательным. Оно ясно показывает, кто выступает за перемирие, прекращение неизбирательных бомбардировок и предоставление гуманитарной помощи, а кто по-прежнему – за блокирование единого общего послания Совета безопасности ради чисто эгоистических и политических интересов».

В своем проекте Россия предлагала призвать стороны к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и допуску гуманитарной помощи в сектор Газа, а также осуждению насилия по отношению к мирному населению и любых актов терроризма. Однако движение ХАМАС, чья вылазка 7 октября и убийство почти полутора тысяч израильтян привели к новой войне, в тексте напрямую не упоминалось. По мнению наблюдателей, это неудивительно, так как Москва поддерживает дружеские отношения с ХАМАСом: в очередной раз делегация ХАМАСа побывала в российской столице в марте этого года.

Также дружественный ХАМАСу Иран, со своей стороны, пытается переложить вину за эскалацию на Израиль. Верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что израильские официальные лица должны предстать перед судом за свои «преступления против палестинцев»:

«Никто не сможет противостоять мусульманам и силам сопротивления, если преступления сионистского режима против палестинцев будут продолжаться… Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены. Должностные лица сионистского режима должны предстать перед судом за свои преступления против палестинцев в Газе».

К слову, Тегеран не скрывает свою поддержку террористам ХАМАСа и при помощи своих сателлитов, в первую очередь ливанской группировки «Хезболла», старается втянуть Израиль в войну на два фронта. За последние дни с территории Ливана не раз обстреливались северные районы еврейского государства, а ЦАХАЛ вынужден держать на границе значительные силы, чтобы не допустить повторения трагедии 7 октября.

Куда менее радикальная часть исламского мира тем не менее также дала понять: ответ Израиля на террористическую атаку непропорционален и бомбардировки и блокада Газы должны немедленно прекратиться. Находящийся с визитом в Германии король Иордании Абдалла Второй заявил, что угроза развязывания региональной войны реальна. А попытка выдавить беженцев из Газы в Иорданию или Египет станет красной линией:

«Весь регион находится у края пропасти. Это красная линия, потому что я думаю, что это план некоторых… обычных подозреваемых, чтобы попытаться де-факто зафиксировать положение на местах».

Израиль, со своей стороны, заверяет: у него нет планов оккупировать Газу. Однако по итогам операции сектор может уменьшится в размерах. Заместитель премьер-министра Израиля Гидеон Сар считает, что ЦАХАЛ должен взять под свой постоянный контроль земли на востоке и севере анклава, которые станут «зонами безопасности»:

«По окончании войны сектор Газа должен стать меньше. Во-первых, это вопрос безопасности. И на востоке, и на севере они должны потерять эту территорию. Во-вторых, арабы должны заплатить цену за причиненный ущерб и наши потери. Для них гораздо менее важны человеческая жизнь или ущерб имуществу. А это они поймут. Как и все остальные, кто нас окружает».

По данным Армии обороны Израиля, на сегодняшний день север сектора Газа покинули более полумиллиона человек. Несмотря на попытки ХАМАСа не допустить перемещения населения на юг анклава, исход жителей продолжается. В ЦАХАЛе назвали это необходимой мерой в преддверии «усиленной фазы» операции, которая поможет минимизировать потери среди гражданских.

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