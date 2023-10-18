Кобахидзе об импичменте: «Конечно, сегодня всё провалится»

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках обсуждения импичмента президента Грузии заявил, что правящая партия сделала все, чтобы Саломе Зурабишвили стала президентом, однако она, по мнению Кобахидзе, перешла в ряды «коллективного «Нацдвижения».

«К сожалению, Саломе Зурабишвили делает заявления, абсолютно выходящие за рамки вежливости, ни больше, ни меньше. Хочу напомнить, что несколько дней назад Саломе Зурабишвили употребила слова «маленькие мужчины» по отношению к депутатам, избранным народом. Напомню, что эта дама даже (Нику) Гварамия не называла «маленьким мужчиной», тогда как тот называл её резидентом. Более того, этот человек позже был помилован… Тут ведь видно, в чем реально заключается настоящий вопрос, где этот человек находится политически – там, где невозможно быть порядочным грузином, во время нахождения в коллективном «Национальном движении», там находится Саломе Зурабишвили. И в этом причина этой непоследовательности», – сказал он.

Кобахидзе добавил, что довести до конца процедуру импичмента «Грузинской мечте» не удастся.

«Конечно, сегодня всё провалится», – отметил он.

Напомним, что правящей партии не хватает голосов для отстранения от должности президента.