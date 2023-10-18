Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе во время своего выступления в парламенте по вопросу импичмента президента не исключил, что Саломе Зурабишвили может быть привлечена к уголовной ответственности за «очередное нарушение Конституции Грузии».

«Я не могу сказать, что будет в будущем. Саломе Зурабишвили вновь продолжит нарушать Конституцию? Предположительно, она продолжит. Что ее остановит? До сих пор она знала, что грубо нарушает конституцию, сама это признала, она завтра также нарушит. Что ее остановит? Она вновь надеется на «Национальное движение». Единственное, на что она не может надеяться, это прокуратура, уголовное расследование. Не знаю, мне трудно сейчас ответить с юридической точки зрения, но, учитывая решение Конституционного суда, будущие нарушения конституции уже может содержать признаки уголовного правонарушения», – заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос депутата от «Европейских социалистов» Фридона Инджия, который интересовался, что будет дальше, если президент снова отправится в визиты без согласия правительства.

Ираклию Кобахидзе с трибуны парламента ответила сама Зурабишвили, напомнив, что она – потомок Нико Николадзе.

«Как вы думаете, что меня должно испугать, упоминание прокуратуры? Что должно меня заставить кинуть эту страну? Кто должен помешать мне выполнить свое обещание? Точно так же, как и в свое время, когда я убрала российские базы из этой страны, я и сейчас буду верна своему слову и присяге, буду предана этой стране, её независимости, свободе своего народа на пути в Европу!» – заявила Саломе Зурабишвили.