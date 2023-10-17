Процесс импичмента президента Саломе Зурабишвили близится к кульминации, завтра парламент приступит к обсуждению вопроса об отставке президента. На нем будет присутствовать сама президент Саломе Зурабишвили, которая в своем видеообращении назвала процедуру импичмента «антиевропейской», а затеявших этот процесс представителей «Грузинской мечты» – «маленькими мужчинами». Власть не замедлила с ответом, еще более оскорбительным, чем раньше.

Позицией и планами президента Саломе Зурабишвили в «Грузинской мечте» крайне недовольны. В своем видеообращении она явно задела за живое представителей правящей силы. Решение Конституционного суда от 16 октября, признавшего нарушением Конституции ее поездки в Европу без согласия правительства, Саломе Зурабишвили назвала «камнем, которым убили демократию», и объявила, что теперь единственной независимой ветвью власти остается институт президента. Но особо разгневали представителей власти слова президента о том, что время молчания закончилось, как закончились и мечты «Мечты», и что она собирается дать в парламенте отпор тем «маленьким мужчинам», которые затеяли процесс импичмента:

«Я пойду в парламент. Чтобы встать рядом с этими маленькими мужчинами, мне не нужно, чтобы кто-то поддерживал меня. Я не могу никому ничего диктовать, но я хочу посоветовать оппозиции, чтобы для полноты картины они вышли и снаружи выступили против этого антиевропейского импичмента. Я буду внутри, я выйду, если они дадут мне слово, если – нет, то я выйду и скажу все, что нужно сказать».

«Пусть не прибедняется Саломе Зурабишвили, что одна будет сидеть в парламенте, – с трибуны законодательного органа заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, – она хорошо знает, что перспектива ее отставки практически равна нулю». Он вновь назвал позорными действия президента, которая, по его словам, нарушила Конституцию, рассчитывая на поддержку «Нацдвижения». Кобахидзе попытался «размазать картину маслом», нарисованную президентом Зурабишвили, которая обещала обществу быть до конца срока на посту и способствовать евроинтеграции и проведению справедливых и мирных парламентских выборов в 2024-м. Ираклий Кобахидзе нарисовал другую картину:

«Саломе Зурабишвили лишь формально остается президентом Грузии. Даже если провалится импичмент, на следующий один год она запомнится не президентом Грузии, а президентом «Нацдвижения». Кроме того, Ираклий Кобахидзе обвинял президента в неучтивости и невежливости, при этом сам заострил внимание на поле и возрасте Саломе Зурабишвили:

«Президент проявляет невежливость к членам парламента. То, что она вчера сделала, – это было обыкновенная неучтивость. Президент, 70-летная женщина, а ведет себя невежливо».

Оторванной от реальности, пребывающей в иллюзиях, назвал Саломе Зурабишвили генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, упрекнув ее, что она не помнит, «благодаря кому она стала президентом». Об этом же напомнил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили:

«Я напомню всем, что у Саломе Зурабишвили был однопроцентный рейтинг, когда она была в оппозиции. «Грузинская мечта» привела этого человека и посадила президентом».

Слова Гарибашвили в оппозиции сочли признанием в фальсификации президентских выборов 2018 года. Депутат «Лело» Саломе Самадашвили напомнила властям, как тогда «Грузинская мечта» убеждала общество, что Зурабишвили – достойный выбор, а теперь не только отказывается от своих слов, но и не гнушается употреблять в ее адрес выражения, унижающие ее честь и достоинство. И ради этого вспомнили термин «хромая утка», только в этом депутат Самадашвили видит совсем другое:

«Конституция нам говорит, что институция президента нужна, в том числе как гарантия единства государства. Меня интересует, когда Кобахидзе объявляет президента хромой уткой, он хромым объявляет государство и его единство? Да, я понимаю, что вы так и делаете. Это вам поручено Россией – сделать хромым и уничтожить грузинское государство, все его институты. Именно выполнением этого поручения и является процедура импичмента, которую затеяла «Российская мечта» в нашей стране».

Отвергают в оппозиции и утверждения власти о том, что импичмент не повлияет на процесс предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Лидер фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава напомнила властям слова Верховного комиссара Еврокомиссии Жозепа Борреля 8 сентября в Тбилиси:

«Когда до исторического решения о статусе кандидата осталось несколько недель, устроенный Бидзиной Иванишвили политический цирк, которому вы с рабским повиновением следуете, служит именно тому, чтобы Грузия в очередной раз по вашей вине не получила статус кандидата».

Бокучава вновь подтвердила, что в день голосования по импичменту ее фракция «Нацдвижение» не будет присутствовать в зале. В других партиях – «Лело», «Стратегии Агмашенебели», «За Грузию», выступающих против импичмента, еще не определились с вопросом своего присутствия. Лидер «Гирчи» депутат Яго Хвичия не намерен следовать совету президента:

«Если бы оппозиция не была фейковой, то как можно сказать ей: не заходите в зал, оставьте меня одну, как сказал господин Кобахидзе, так картинка будет лучше. Фейк с Конституцией, Конституционным судом, президентом, правящей силой и оппозицией, устроенный фейк-импичмент – вот это на самом деле тот процесс, в котором мы находимся».

Импичмент не состоится, уверен конституционалист Вахтанг Дзабирадзе:

«У нас налицо открытое противостояние между исполнительной властью и институтом президента. По моему мнению, повода для импичмента не было – Конституционный суд преувеличил оценку случившегося, продемонстрировав зависимость от правящей силы. Но это решение не подлежит пересмотру. То, что президент не намерена уходить с поста, считаю правильным решением. Она сейчас демонстрирует, что институт президента не зависит от правительственного влияния».

Парламент к обсуждению импичмента приступит 18 октября в 12 часов по Тбилиси. Голосование, предположительно, состоится в пятницу. Для отставки президента требуется 100 голосов. У «Грузинской мечты» пока 88.

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