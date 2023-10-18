Европарламентарии: «Грузинская мечта» нарушила Конституцию, начав импичмент президента

Европарламентарии обращаются к депутатам парламента Грузии с призывом отказаться от поддержки импичмента президента. Соответствующее совместное письмо в парламент Грузии направили Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс и Мириам Лексманн.

«Отметим, что президент Грузии, согласно Конституции, имеет право представлять свою страну во внешних отношениях. Президент, как глава государства, представляет волю большинства граждан Грузии в стремлении мобилизовать поддержку европейского пути Грузии. Без какого-либо четкого и рационального обоснования правительство Грузии решило с начала этого года не давать официального согласия на визиты президента в 10 разных столиц и международные институты, включая Европейский парламент», – сказано в заявлении

Действия правительства, отказавшего одобрить зарубежные поездки президента, европарламентарии расценивают как попытку помешать президенту «выполнять свои конституционные обязанности – представлять страну и волю грузинского народа».

«Такое поведение правительства является явной узурпацией конституционных полномочий президента с грубым нарушением Конституции – «принципа разделения государственной власти». Правительство Грузии и партия «Грузинская мечта» явно нарушили Конституцию Грузии и европейские принципы конституционной демократии, без разумного обоснования, помешав президенту Грузии выполнять свои конституционные обязанности», – говорится в заявлении.

Более того, евродепутаты считают, что своими действиями партия власти Грузии заявила о нежелании поддерживать евроинтеграцию страны.

«Начав процесс импичмента президента Зурабишвили, правительство Грузии и партия «Грузинская мечта» показали, что, вопреки своим заявлениям, они не поддерживают стремление Грузии вступить в Евросоюз. Правительство и правящая партия саботируют шансы своей страны на получение в конце года статуса кандидата в ЕС и сами должны столкнуться с объявлением недоверия. Антиконституционное поведение правительства по отношению к президенту и инициатива об импичменте – это хорошо подготовленное нападение правящей партии «Грузинская мечта» на главу государства из-за её сильной проевропейской позиции. Мы призываем всех парламентариев, которые искренне поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, не поддерживать импичмент президента Зурабишвили и обратиться в Конституционный суд Грузии с просьбой изучить конституционность действий правительства по блокированию конституционной ответственности президента», – сказано в письме.