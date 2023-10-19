Сергей Шамба: Абхазия – часть русского мира

Абхазия является частью русского мира, заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Сергей Шамба.

«У нас (с Россией – ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого мира», – сказал Шамба в ходе круглого стола «Культурно-социальное пространство Абхазии и России», который прошел в сухумском Доме Москвы.

По информации РИА Новости, политик также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру.

«Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции – писателей, художников и многих других», – подчеркнул он.

Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба заявил, что «удобной формой возможных взаимоотношений с Россией могла бы стать модель ассоциированного государства: сохраняя независимость, Абхазия готова строить совместно с Россией свою внешнюю и оборонную, в том числе, охрану границ, политику». Высказывания министра вызвали в Абхазии общественный резонанс.