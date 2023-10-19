Бжания: запуск Сухумского аэропорта запланирован в декабре 2024 года

Технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года, запуск аэропорта намечен на декабрь 2024 года. Об этом заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции.

«В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать - если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб», – сказал абхазский лидер.

По словам Бжания, «государственных денег в бюджете Абхазии на реконструкцию аэропорта нет, все будет производиться за счет инвестора».

«Инвестор также должен восстановить за свои средства, капитально отремонтировать две подстанции, привести в надлежащее состояние дорогу и мосты к аэропорту», – добавил он.

Как пишет «Интерфакс», Минэкономразвития РФ ранее сообщило, что работы по восстановлению аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России сообщалось, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.