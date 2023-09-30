Шамба: выбор инвестора сухумского аэропорта завершен

Российская компания выиграла тендер на реконструкцию сухумского аэропорта. Об этом в интервью РИА Новости заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.

«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс», – сказал Шамба.

Победителя тендера он не назвал.

Летом Москва и Сухуми подписали соглашение, согласно которому инвестиционный проект будет осуществлен «российским юридическим лицом». Документ уже ратифицирован абхазским парламентом.

Минэкономразвития России объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство аэропорта. Прием заявок завершился 15 сентября. С победителем будет заключено соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на 49 лет.

В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России сообщалось, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.