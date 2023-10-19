Жители села Чорвила устроили потасовку с членами «Нацдвижения»

Жители села Чорвила Сачхерского муниципалитета вступили в словесное и физическое противостояние с представителями «Национального движения». Представители оппозиционной партии прибыли в родное село экс-премьера Бидзины Иванишвили, чтобы пообщаться с местным населением и «еще раз напомнить, что российский олигарх не смог русифицировать Грузию», заявила представитель третьего президента Грузии Софо Джапаридзе. Однако жители Чорвила вступили в перепалку с оппозиционерами и даже забрасывали их камнями, утверждает Джапаридзе.

«Мы здесь не для того, чтобы спорить. Я хочу, чтобы полиция знала, что это наша страна, в которой нам не разрешают спокойно передвигаться. Мы пришли не ссориться с вами… Я ничего не могу сказать этим людям, поскольку они – жертвы «Грузинской мечты» и трусливого русского олигарха, который ничего не смог сделать и поэтому принял так людей, пришедших мирно в село. Трусливый российский олигарх и его политические инструменты вывел против нас этих людей, и я уверена, они этого не хотят, но делают то, что им приказывают. Что им делать эти людям, полиции? Никто не желает того, что здесь сейчас происходит. Мы не их враги, мы их друзья, сестры и братья, поэтому мы все должны войти в Европу вместе», – сказала она.

Местные заявляют, что для них недопустимо проведение политических митингов в их селе. Оппозиция, между тем, обвиняет в организации противостояния власти Грузии.

Еще до прибытия в Чорвила Софо Джапаридзе заявила, что – это не акция.

«Я давно начала ездить в регионы и это одна из поездок. Сегодня мы символически отправимся в родное село российского олигарха, чтобы еще раз напомнить, что он не смог нас русифицировать, он не может заменить грузин русскими. Мы должны еще раз объяснить народу, какую опасность представляет для нас русский олигарх, которого мы должны остановить», — сказала Софо Джапаридзе.