В Абхазии назначили спецпредставителя «по взаимодействию с новыми регионами РФ»

Министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния назначен «специальным представителем президента по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации». Указ подписал абхазский лидер Аслан Бжания.

«Назначить Квициния Льва Константиновича Специальным представителем Президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области)», – говорится в указе.

Сегодня, 19 октября Квициния доложил главе абхазского Кабмина Александру Анквабу о результатах деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.