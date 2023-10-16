Осенью 2023 года на абхазское общество, как и на все человечество, обрушились стрессы от последствий двух размороженных вооруженных конфликтов. При этом надо учесть, что Абхазия и сама живет в опасении возможной разморозки своего конфликта – грузино-абхазского. Понятно, что в последние дни в разговорах в соцсетях, кофейнях и так далее палестино-израильский конфликт прочно затмил собой азербайджано-армянский, не говоря о тянущемся уже больше полутора лет российско-украинском. Хотя именно последний имеет самое непосредственное отношение к возможному развитию грузино-абхазского…

Напомним: 19 сентября началось наступление азербайджанской армии на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах), и уже через сутки Армия обороны НКР объявила о капитуляции. Рекордно короткая военная кампания, которая в последние дни сентября привела к исходу более ста тысяч жителей Арцаха через Лачинский коридор в Армению – остальные почти двадцать тысяч армян, живших там, как считалось, в последние годы, судя по всему, перебрались туда постепенно еще раньше, - только для совершенно неосведомленных это могло стать полной неожиданностью. На самом деле предпосылки этой драмы копились много лет.

Для Абхазии самоликвидация НКР, конечно, стала очень негативным событием – не только и не столько потому, что в ней живет многочисленная армянская диаспора, а потому что арцахцы, как и абхазы, много лет боролись за свое самоопределение. При этом все абхазские авторы, выступавшие на эту тему, всячески подчеркивали разницу между азербайджано-армянским и грузино-абхазским конфликтами. Прежде всего, то, что независимость Абхазии и Южной Осетии признана целым рядом стран, а главное – Российской Федерацией. Но не надо забывать и о другом обстоятельстве: конфликт вокруг Нагорного Карабаха представлял собой, по сути, территориальный спор между Азербайджаном и Арменией, абхазам же некуда уходить из своей страны и они сражаются за сохранение национальной идентичности.

Война на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая правит в секторе Газа, вспыхнула 7 октября. И началась без видимых причин. Если причиной не называть «юбилей» – ровно пятьдесят лет, прошедших со дня начала октябрьской войны 1973 года, именуемой также войной Судного дня, – последней крупной войной между коалицией арабских государств и Израилем. Та была задумана арабами, прежде всего Египта и Сирии, как реванш за поражение в шестидневной войне мая 1967 года, но, несмотря на неоднократное преимущество в живой силе и технике, также закончилась их разгромом. Аналитики рассуждают также о том, что ХАМАС решил воспользоваться внутренним противоборством в Израиле в связи с судебной реформой. А может быть, палестинцев сектора Газа вдохновил пример Азербайджана, который спустя три десятилетия после жестокого поражения в войне с Арменией начала девяностых сумел взять убедительный реванш? Правда, для осуществления планов ХАМАСА, безусловно, надо, чтобы в защиту палестинцев втянулась вновь коалиция более серьезных сил, иначе вторжение отрядов из сектора Газа в южные районы Израиля выглядит полным безумием – как они в одиночку могут противостоять сильнейшей армии ближневосточного региона?

При этом говоря о разморозке этого длящегося уже три четверти века этнополитического конфликта, следует оговориться, что в последние полвека он не был полностью замороженным – в течение этих десятилетий происходило немало малых войн и вооруженных стычек. И в свое время многими политологами высказывалась мысль, что именно с этого незатухающего конфликта может начаться третья мировая, ядерная война.

Что касается реакции в Абхазии на происходящее уже больше недели взаимное убийство тысяч израильтян и палестинцев, то обнаружилось, по крайней мере если судить по соцсетям, что здесь больше «болельщиков» за Палестину, чем за Израиль. Кое-кто из них увлекся постоянным выкладыванием информаций с Ближнего Востока с явным стремлением вызвать симпатии к палестинцам. А одна пользовательница очень долго рассуждала о том, что нападение хамасовцев на Израиль 7 октября – если называть вещи своими именами, бандитское нападение – было провокацией. То есть, по ее логике, это какие-то подставные лица, не палестинцы, убивали, насиловали, брали людей в заложники…

Почему же такая поддержка Палестины? Понятно, что за палестинцев, как и в предыдущие десятилетия, начинают активно выступать как арабский мир, хотя и не весь, так и мусульмане, тоже, наверное, не все. По принципу «наши» и «не наши». Но в Абхазии мало мусульман, а арабов, наверное, единицы... В Израиле же живут некоторые выходцы из Абхазии, с которыми до сих пор их знакомые здесь поддерживают связь… Вот с этого вопроса мы начали сегодня разговор с абхазским общественным деятелем Нугзаром Агрба. И пришли к таким предположениям. Люди часто строят свои суждения на основе неких параллелей. И в данном случае, наверное, многие исходили из того, что противостоящая Абхазии Грузия всецело поддерживает Израиль, куда в свое время репатриировалось много так называемых грузинских евреев, и, соответственно, Абхазия должны поддерживать Палестину. А еще многие привыкли следовать советской традиции поддержки Палестины, хотя позиция современной России не так однозначна. Ну, и, наконец, если американцы поддерживают Израиль, мы, считают они, должны быть против Израиля. Вот такая нехитрая логика. Агрба, который, прежде всего, сказал, что одинаково сострадает как израильским, так и палестинским детям, гибнущим от пуль и бомб, решительно возразил против этой практики ассоциаций и параллелей, которые очень часто оказываются ложными:

«Так мы хотим сравнить нас с палестинцами и грузин с евреями? Это неправильно. У нас совсем другая война была. Там палестино-израильская проблема – очень сложная. Но то, что сегодня происходит, – это средневековье, вандализм какой-то. Это меня больше всего расстроило. Я не могу понять, почему ХАМАС вот так – тысяча человек вышла, мирных людей поубивали, 1 300 человек погибших, на музыкальный фестиваль напали… Вот это зверство я не могу понять его смысл».

Агрба рассказал о своем посещении Израиля:

«В тринадцатом году я ездил туда на нисхождение благодатного огня. У меня маршрут был очень интересным, связанным с тремя мировыми религиям. Потом уклад жизни мне был очень интересен израильский, порядок. Видел я армию, подразделения которой на субботу домой шла с автоматами. Было много среди них женщин. Женщины, понимаешь какие – боевые девочки. Ну, я думаю, что у нас тоже такие боевые. На выходные домой пошли, армия их отпускает».

Я вспомнил о том, как в Израиле сейчас с гордостью говорят о прибывающих туда из самых разных стран мира соотечественниках, которые хотят принять участие в защите исторической родины. Ну, а когда тридцать один год назад война началась у нас, много абхазов с постсоветского пространства и не только поспешили сюда:

«В Абхазии то же самое было. Помнишь, Олег Чанба был, летчик.

– Да, погиб, бедный.

– И таких случаев очень много было».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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