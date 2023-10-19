Парламент Грузии принял во втором чтении поправки к закону о вещании

После продолжительных дебатов и споров парламент Грузии во втором чтении поддержал изменения, на основании которых программа и реклама, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму, попадают в сферу регулирования Комиссии по регулированию коммуникаций. Планируемые изменения в законе «О вещании» были приняты во втором чтении 82 голосами, против - 4. Сегодня же парламент утвердит его и в третьем чтении, сообщает «Грузия онлайн».

Согласно проекту, который подготовили депутаты «Грузинской мечты», решение органа саморегулирования вещателя о таком нарушении можно будет обжаловать в Комиссии по регулированию коммуникаций. Кроме того, в процессе обсуждения в первом чтении первоначальный вариант проекта был скорректирован, и непристойность перешла из саморегулирования в сферу регулирования.

Вещатели, нарушающие требование запрета на распространение языка ненависти и призыва к терроризму, сначала получат предупреждение. В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года налагается штраф в размере 0,5% от дохода за последний один год - не менее 2500 лари. В случае повторного аналогичного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Статья 55/2 Закона «О вещании» предусматривает запрет на распространение языка ненависти и призывов к терроризму в программах или рекламе поставщика медиа-услуг. Согласно действующему закону, реагирование на нарушение упомянутого запрета возможно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиа-услуг.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты большинства: Давид Сонгулашвили, Эка Сепашвили, Бежан Цакадзе, Иско Дасен, Ираклий Кирцхалия, Антон Оболашвили и Ирма Заврадашвили. Члены большинства пояснили, что «принятие законопроекта будет способствовать выполнению 12 приоритетов, определенных Еврокомиссией, от чего зависит вопрос предоставления Грузии статуса кандидата».