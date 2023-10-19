Если вы собираетесь посвятить свою жизнь пиару, то вам надо постоянно следить за информационной войной вокруг Израиля и Палестины, которая сейчас кипит в мировых СМИ. И знаете, какой будет ваш основной вывод? Парадокс, но, посмотрев баталии пропагандистов, вы поймете, насколько ваша будущая профессия бесполезна.

Пиар, пропаганда, агитация, фейки, антифейки – вся эта огромная махина, которая пожирает миллиарды долларов и использует самые лучшие, самые хитрые, самые изворотливые кадры, которые только может найти. На которую возлагается на первый взгляд важнейшая миссия – нести обществу, как своему, так и международному, правду, вернее, свое видение правды. Иновещательные каналы, сайты, блогеры с миллионными просмотрами – все это считается едва ли не менее важным, чем собственно война.

И это – огромное заблуждение. За него человечество готово выбрасывать на воздух гигантские суммы денег, и совершенно без какой-либо пользы.

Ну, не то чтобы совсем без пользы – пропаганда может быть более или менее эффективной, но только в закрытом, безвоздушном пространстве, без четкой, ясной, а главное – равновесной альтернативы. Но даже в этом случае мастерство пропагандистов – дело десятое. Неужели кто-то думает, что в России кто-то поддерживает войну против Украины, только наслушавшись Соловьева?

Если хотите узнать про эффективность пропаганды, задайте себе вопрос: много ли на свете есть людей, которых вы лично переубедили, силой ваших несокрушимых аргументов вынудили их изменить свои взгляды и признать неправоту?

Если хотите узнать про эффективность пропаганды, задайте себе вопрос: много ли на свете есть людей, которых вы лично переубедили, силой ваших несокрушимых аргументов вынудили их изменить свои взгляды и признать неправоту?

Не знаю как вы, но по себе могу сказать: мне часто приходилось и приходится спорить о политике, о различных общественно важных вещах как в онлайн-режиме, так и живьем. Вот знаете, сколько человек мне удалось переубедить за десятки лет дискуссий и дебатов? Цифра будет впечатляющая – ноль. Зеро.

За всю жизнь, будучи отчаянным спорщиком, я не смог переубедить НИ ОДНОГО человека. Ни одного. Совсем. Не было случая, чтобы, наслушавшись моих, вроде как убедительных аргументов, кто-то сменил свои взгляды. Даже в относительно второстепенных, мелких вопросах внутренней политики, а уж в крупных, принципиальных темах, таких как внешнеполитическая ориентация, взгляды на внутреннее устройство страны, – даже говорить излишне.

Пропаганда не имеет никакого смысла. Если человек изначально поддерживал ХАМАС, то никакими аргументами вы не сможете его убедить в том, что Израиль прав. Единственное, это, конечно, ХАМАС может сделать что-то такое ужасное, что от него отвернутся его сторонники, но и то под большим вопрос.

В Украине у меня есть знакомые, которые с 2014 года поддерживали ДНР-ЛНР, а до этого голосовали за Януковича, но сейчас они на правильной стороне. Однако произошло это не потому, что украинские пропагандисты их в чем-то убедили, а потому, что Россия оказалась намного ужаснее, чем они могли себе представить.

На примере Израиля и Палестины мы видим, что иногда даже это не работает. 7 октября все сторонники ХАМАСа притихли, потому что поддержать банду убийц и террористов было не очень красиво, однако, как только израильские бомбы начали падать на сектор Газа, все вернулось на свои места. Теперь снова – Израиль агрессор, а маленькая, ни в чем не повинная Газа – несчастная жертва.

Надо признать, это разыгрывается очень профессионально и со знанием дела. Палестинские пропагандисты – большие мастера выбивать слезу из неинформированного зрителя. Толпы плачущих и причитающих женщин в черном, скорбящие мужчины, что-то кричащие на арабском, все это оказывает нужное воздействие на аудиторию – на первый взгляд. А на второй взгляд оказывается, что на самом деле все это – пустая трата времени, денег и актерских способностей.

Взрыв больницы в Газе наглядно показал главную причину бесполезности пропаганды – люди слышат то, что хотят слышать

Пропаганда не работает. Ни одна пропаганда нигде и никогда не работает. Не тратьте на нее время и ресурсы. Взрыв больницы в Газе наглядно показал главную причину бесполезности пропаганды – люди слышат то, что хотят слышать. Переубедить вы можете их в таких вопросах, как, скажем, куда ехать на отдых летом – в Турцию или Египет. Турция дешевле, там «ол инклюзив», да и страна более интересная, ок, едем в Турцию.

А человек, который поддерживает ХАМАС, – обязательно поверит в то, что ракету, разрушившую больницу и убившую 1000, а еще лучше 1500 человек, выпустил Израиль. Вы можете ему в деталях все объяснять, показать ему траекторию полета ракеты – все бесполезно. Он будет верить, что все дело в израильской военщине.

В таких случаях говорят, что «дело пропаганды – переубедить нейтральных граждан». Так вот я вам скажу так: нейтральные граждане нейтральны не потому, что им что-то плохо объяснили, а потому, что им плевать. Они по жизни нейтральные, и будут таковыми до того момента, как бомба упадет перед их домом. От их поддержки нет никакой пользы, равно как и от нейтралитета – вреда.

Пропаганда работает только тогда, как она говорит то, что зритель хочет услышать

Пропаганда работает только тогда, как она говорит то, что зритель хочет услышать. Соловьева слушают не потому, что он для кого-то убедителен, а потому, что он выражает то, что у него, зрителя, на душе. Именно поэтому в той же России мыслящая часть населения – 15-20% – не подвержена пропаганде.

Сейчас много говорят о том, что Израиль должен усилить свою пропаганду для противодействия палестинской. Это совершенно бесполезно, так как за антиизраильскими настроениями, например, в Европе и Америке, стоят две вещи, над которыми евреи совершенно не властны.

Первое – это латентный антисемитизм. Мы не против евреев, мы против Израиля, нет, мы не против Израиля, а против израильской военщины. Большинство нынешних европейских антисемитов – вовсе не последователи немецкого нацизма, напротив, вполне образованные, интеллигентные и либеральные люди вроде Роджера Уотерса.

Второе – это детская болезнь левизны, полностью покорившая западные университеты и либеральное сообщество. Израиль – это власть денег и международного влияния, эдакий символ империализма, Палестина – несчастная нация, идущая против людоедской системы.

А теперь вы попытайтесь поговорить с носителями такой глубинной ненависти к евреям и мировому капиталу и убедить их в том, что они неправы.

Бороться с этой болезнью бессмысленно, прекратите тратить на это деньги, лучше купите немного гранатометов…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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