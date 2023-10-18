Гибель сотен людей в результате падения ракеты на территории больницы в секторе Газа серьезно осложнила дипломатическую миссию президента США. Исламский мир винит Израиль в целенаправленном ударе по гуманитарному объекту. Руководство ЦАХАЛа уверяет, что обладает доказательствами причастности к произошедшему террористических группировок. В любом случае, инцидент внес серьезные коррективы в попытки Вашингтона погасить конфликт. Россия, занявшая пропалестинскую позицию, считает, что решить вопрос может только создание палестинского государства.

Визит президента США в Израиль с целью проявления солидарности и в свете американских усилий по недопущению разрастания конфликта омрачился информацией о гибели сотен людей в результате ракетного удара по больнице в Газе. Палестинцы обвиняют в атаке Израиль, ЦАХАЛ, со своей стороны, утверждает, что причиной инцидента послужила неисправная ракета, запущенная группировкой «Исламский джихад».

Сам Байден, хоть и резко осудил удар по больнице, тем не менее дал понять: лично он придерживается израильской версии произошедшего:

«Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в секторе Газа, и судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая сторона, а не вы. Но там пострадало много людей. Есть те, кто не уверен в вашей правоте, поэтому нам предстоит многое преодолеть. И это также означает, что необходимо помочь невиновным палестинцам, оказавшимся в центре всего этого. Мне кажется, что Израиль, отвечая на эти нападения, должен быть обеспечен всем необходимым для защиты, и мы, как вы знаете, собираемся позаботиться о том, чтобы так и было. И мы также должны сделать это потому, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ и несет ему только страдания».

Тем не менее сам факт того, что под обстрел попала больница, нанес серьезный ущерб дипломатическим усилиям США. Иордания, где Байден должен был провести переговоры с королем Абдаллой Вторым, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, отменила саммит. А страны, занявшие пропалестинскую позицию, уверены: действия Израиля нарушают все нормы международного права и правила ведения войны. А значит, мировое сообщество должно принудить еврейское государство прекратить боевые действия. Об этом, в частности, в ходе визита в Китай заявил президент России Владимир Путин:

«Что касается удара, как вы сказали, по госпиталю, трагедия, которая там произошла, это ужасное событие. Ну, сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров».

Вместе с тем в Москве считают, что дело не должно ограничиться прекращением огня. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, необходимо срочно решить вопрос с созданием палестинского государства. При этом главный российский дипломат в очередной раз обвинил США в саботировании этого процесса:

«У всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать каких-либо проявлений террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон. И, безусловно, то, о чем еще раз сказал президент Путин, необходимо сконцентрировать внимание на существе проблемы – долгие десятилетия принятое решение ООН о создании палестинского государства саботируется. Прежде всего, Соединенными Штатами, которые хотят монополизировать, узурпировать посреднические усилия, пытаются оттеснить в сторону и Россию, и ООН, и Евросоюз, и тем самым срывают работу Квартета международных посредников, в который вот эти все стороны входят – Россия, США, ООН и Европейский союз. Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанности выполнять решение Совета безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые в ООН были одобрены».

Но в Израиле сегодня явно не намерены обсуждать будущее палестинцев вне контекста борьбы с ХАМАСом. На встрече с Джо Байденом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство не враг палестинцам, и именно ХАМАС и другие радикальные группировки, а не Израиль, являются главным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке. При этом Нетаньяху заверил американского лидера, что Израиль старается минимизировать жертвы среди гражданского населения Газы:

«Это будет другой вид войны, потому что ХАМАС – другой тип врага. В то время как Израиль стремится свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, ХАМАС стремится максимизировать жертвы среди гражданского населения. ХАМАС хочет убить как можно больше израильтян и ни во что не ставит жизни палестинцев. Каждый день они совершают двойное военное преступление, направленное против наших гражданских лиц, прячась за спинами своих гражданских лиц, внедряясь в гражданское население и используя его в качестве живого щита. В ходе этой войны Израиль будет делать все возможное, чтобы уберечь гражданское население от опасности. Мы просили и продолжаем просить их переехать в более безопасные районы».

Что касается удара по больнице, в ЦАХАЛе пообещали представить доказательства непричастности Израиля как Соединенным Штатам, так и любой другой стране, которая захочет их изучить. По словам представителя Армии обороны Даниэля Хагари, единственным местом, пострадавшим от взрыва, была парковка, «где видны признаки горения», израильские же авиаудары привели бы к более значительным повреждениям, включая воронки и структурные повреждения.

Представитель ЦАХАЛа также обратил внимание на свидетельства неудачного запуска ракеты, поскольку на месте падения обнаружены следы ракетного топлива, которое сгорает на начальном этапе полета ракеты, после чего она летит по инерции:

«В 18:15 ХАМАС выпустил ракеты по Израилю. Затем, в 18:59, боевики «Исламского джихада» выпустили около десяти ракет с территории близлежащего кладбища. Это было в 18:59, когда появились сообщения о взрыве в больнице Аль-Ахли в городе Газа. По данным нашей разведки, ХАМАС проверил поступающие сообщения, понял, что это была осечка ракеты «Исламского джихада», и решил запустить глобальную кампанию в СМИ с целью скрыть то, что произошло на самом деле. Они прекрасно знали, что ракета, выпущенная боевиками «Исламского джихада», упала на территории парковки у больницы. Анализ кадров нашей аэрофотосъемки подтверждает, что прямого попадания в саму больницу не было. Доказательства, которыми мы делимся со всеми, подтверждают, что взрыв у больницы в Газе был вызван осечкой ракеты "Исламского джихада"».

По словам Хагари, безусловно, такое событие, как удар по больнице, вызывает в мире волну сочувствия, но не стоит забывать, что ХАМАС умеет мастерски использовать медиа как оружие.

ХАМАС, действительно, делает все для того, чтобы трагедия с гибелью людей на территории больницы в Газе стала причиной для объединения всего исламского мира против Израиля. Представитель группировки Усама Хамдан обвинил как Израиль, так и его союзников в геноциде палестинцев:

«Мы считаем, что американская администрация и западные страны, поддерживающие сионистское образование, несут полную ответственность за ужасающие массовые убийства и геноцид, совершенные оккупационными властями против нашего народа в секторе Газа, последним из которых была бойня в больнице. Битва продолжится, я могу сказать вам, что все сценарии открыты, у сопротивления еще не закончились козыри в рукавах. То, что мы осуществили, – лишь часть наших возможностей, и мы полны решимости напомнить людям, что это форма джихада – некоторые из нас могут погибнуть, но наше дело победит, и наше сопротивление увенчается успехом».

В противовес призывам ХАМАСа США обещают выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь палестинцам. По словам президента Джо Байдена, эти деньги пойдут на поддержку более одного миллиона гражданских лиц, покинувших свои дома в результате конфликта, а также на чрезвычайные нужды в секторе Газа.

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