Глава СГБ Грузии: экс-генпрокурор Парцхаладзе покинул страну

Глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили, представив парламенту отчет о деятельности ведомства за 2022 год, ответил на вопросы журналистов.

Глава СГБ, в частности, заявил, что экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе, против которого США ввели санкции, назвав «грузино-российским олигархом», покинул Грузию.

По словам Лилуашвили, в отношении Парцхаладзе расследование начато по статье 319 УК Грузии («Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности»). Бывшему генпрокурору может грозить лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

«Информация, предоставленная им в ходе допроса, ничем не отличалась от информации, которую он разместил в публичном пространстве. <...> Отар Парцхаладзе покинул Грузию на следующий же день после допроса», — сказал Лилуашвили.

Он отказался сообщить, направился ли Парцхаладзе в Россию, сказав, что это – «персональная информация».

Лилуашвили говорит, что власти Грузии пытались получить от Вашингтона доказательства по делу бывшего генпрокурора.

«Хотя запрос был направлен в адрес Госдепа, никаких подробностей мы не получили, наоборот, все у нас спрашивают подробности», – заявил он.

Напомним, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила Отара Парцхаладзе грузинского гражданства.