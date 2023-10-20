Грузия разработала план на случай применения ядерного оружия в регионе

Власти Грузии разработали план на случай применения ядерного оружия в регионе, заявил глава грузинской СГБ Григол Лилуашвили, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, население Грузии постепенно начинает осознавать важность ядерной угрозы.

«Хочу напомнить, что нынешние вызовы не исключают применения ядерного оружия. Я не имею в виду нашу страну, я имею в виду окружающий регион. С участием руководителей правительства, реагирующих органов и агентства нашей СГБ разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который, не дай бог, придется воплотить в жизнь в таком случае», — отметил Лилуашвили.

Глава СГБ говорит, что многие государства, в том числе страны ЕС, разрабатывают сценарии на случай ядерной катастрофы.

Лилуашвили добавил, что «бомбоубежища актуальны лишь во время прямого попадания», а Грузии, по его словам, следует «проводить умеренную и прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами».