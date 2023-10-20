Отец Мохамада Могушкова не находится в Грузии – глава СГБ

Отец Мохамада Могушкова – главного обвиняемого по делу о теракте в городе Аррас на севере Франции – не находится в Грузии, заявил глава грузинской СГБ Григол Лилуашвили. Грузинские ведомства, по словам Лилуашвили, поддерживают ежедневный контакт с коллегами из Франции.

«Мы перепроверили эту информацию еще раз, вы также можете проверить ее в посольстве Франции. Если нашим французским коллегам понадобится наша помощь в рамках текущего расследования, существует механизм юридической помощи, официальный механизм. Запрос о правовой помощи в Грузии направляется Генеральной прокуратуре», – сказал он.

Лилуашвили добавил, что в Грузию въезжают восемь миллионов человек, «но эти люди, включая родителей (Могушкова – ред.), не нарушали закон в Грузии».

Ранее о том, что отец Мохамада Могушкова живет в Грузии, сообщили французские СМИ.

Нападение на школу в Аррасе произошло 13 октября. В результате атаки один из учителей погиб, три человека тяжело ранены. Могушков был бывшим учеником этой школы.

Могушкову вменяют убийство в связи с террористической деятельностью, покушение на убийство и участие в террористическом сообществе. Обвинение по аналогичным статьям предъявлено и младшему брату Могушкова. Их двоюродному брату вменяют преступное бездействие. Все обвиняемые помещены под стражу.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на различные французские издания, Могушков родился в 2003 году в Ингушетии. В шесть лет он вместе с семьей переехал во Францию, где окончил школу, а затем учился в лицее, параллельно занимаясь боксом. Семью пытались выслать, но благодаря помощи занимающихся делами беженцев ассоциаций депортация была остановлена, пишет Le Figaro со ссылкой на собственный источник.

Могушков так и не получил французское гражданство – его последнее прошение было отклонено в 2021 году, в апелляции он также получил отказ, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. Однако депортировать юношу из Франции было невозможно – люди, которые прибыли в страну до 13 лет, находятся под защитой.