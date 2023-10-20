Число запросов из Грузии о предоставлении убежища в ЕС выросло на 81%

В 2022 году количество заявок, поданных гражданами Грузии о предоставлении убежища в странах-членах ЕС, увеличилось на 81% по сравнению с 2021 годом.

Такая статистика отражена в шестом докладе Еврокомиссии в рамках механизма приостановки безвизового режима, который был опубликован 18 октября.

Согласно статистике:

В 2021 году граждане Грузии подали 14 635 заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС.

В 2022 году количество заявок увеличилось до 26 450.

Это максимальное количество запросов о предоставлении убежища из Грузии за последние годы: самый высокий показатель зафиксирован в 2019 году – 22 765 заявлений.

По сравнению с предыдущим годом немного увеличилось число случаев предоставления убежища гражданам Грузии: в 2021 году было удовлетворено 5% заявлений, а в 2022 году – 7%.

В 2021 году убежище получил 731 человек, в 2022 году – 1851.

Согласно отчету Еврокомиссии, случаи незаконного пребывания граждан Грузии на территории стран ЕС возросли на 87%. В частности:

В 2021 году незаконно находились 11 695 человек.

В 2022 году их число увеличилось до 21 910.

Выросла и статистика отказов на въезд в страны ЕС – на 31%: