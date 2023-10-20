В Военный суд Абхазии направлено уголовное дело по обвинению Давида Ахиба в умышленном убийстве. Причем, как считает следствие, он выпустил десять пуль даже не в того, кому был должен 200 тысяч рублей, а в того, кто просто за ними приехал.

Вчера пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии распространила сообщение, которое не могло не вызвать интереса в обществе.

«12 октября 2023 года Военной прокуратурой РА окончено расследование уголовного дела по обвинению Ахиба Давида Астамуровича, 17 июня 1997 года рождения, в преступлениях, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия).

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Военный суд Республики Абхазия.

Согласно предъявленному обвинению: 28 апреля 2023 года, в период времени с 17:30 по 18:30 часов, военнослужащий контрактной службы ПогЗ «Цандрипш» ПогО СГБ РА прапорщик Ахиба Давид Астамурович, имея корыстный умысел на убийство гражданина Худойбердиева Акмаля Баймуратовича, назначил последнему встречу в безлюдном месте – на территории нефункционирующей «Птицефабрики» в селе Алахадзы Гагрского района с целью якобы возврата денежных средств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за ранее купленную им у последнего автомашину марки «БМВ Е60». Однако в назначенное время и к указанному месту по просьбе последнего прибыл его друг – Маргания Джеро Омарович с целью помочь зарядить аккумулятор автомашины Ахиба Д.А. и забрать указанную выше сумму денег для ее последующей передачи Худойбердиеву А.Б. После того как Маргания Д.О. зарядил аккумулятор автомашины Ахиба Д.А., последний из корыстных побуждений, направленных на избавление от материальных затрат – возврата долга в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, умышленно, с целью причинения смерти, предвидя неизбежность и желая ее наступления, используя в качестве орудия преступления ранее подготовленное им огнестрельное оружие – автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм, произвел десять сквозных огнестрельных выстрелов в область туловища и конечностей гражданина Маргания Д.О., от которых последний скончался на месте».

Напомним, что в начале мая «Эхо Кавказа» уже рассказывало об этом «зверском» убийстве, как называли его, учитывая множество пуль в теле жертвы, бурно обсуждавшие преступление в соцсетях. Но тогда о Худойбердиеве никто не упоминал, это имя появилось в сообщении Генпрокуратуры только сейчас. Весной друзья убитого, которые сомневались, что расследование будет справедливым (задержанный, по их сведениям, уже отказался от первоначальных признательных показаний), обратились в прессу. С их слов, 28 апреля Ахиба перед встречей сообщил, что у него испортилась машина, поэтому он не может привезти деньги сам и попросил приехать к нему на участок, в Алахадзы. Через пятнадцать минут после встречи с Ахиба Джеро Маргания перестал отвечать на телефонные звонки, и его обеспокоенные друзья начали поиски. К поискам присоединился и сам Ахиба, рассказавший о каком-то наркомане, который якобы подсел в машину к Джеро Маргания. Ахиба даже пытался его описать и отводил их в сторону от места преступления. К утру Ахиба сообщил, что уезжает в Сочи, чтобы составить фоторобот «наркомана», и покинул Абхазию. На следующий день к поиску подключилась милиция. Утром была обнаружена машина, на которой Джеро Маргания поехал на встречу, а затем и его труп с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Экспертиза установила, что выстрелы произведены из автомата. Через день после убийства в Адлерском казино был задержан Давид Ахиба, который, по словам друзей убитого, дал признательные показания, а потом стал отказываться от них. С тем, что дело могут попытаться замять, согласилась и блогер и общественно-политический деятель Наира Амалыиа, которая знала мать убитого, живущую в городе Гал, и, как и его друзья, охарактеризовала его порядочным, трудолюбивым, добродушным человеком.

Но, как видим, Давиду Ахиба не удалось избежать следствия и обвинительного заключения. Далее в сообщении пресс-службы говорится:

«После совершения убийства Ахиба Д.А., с целью сокрытия следов преступления, отогнал автомашину марки «Тойота Марк-Х» за государственным регистрационным знаком Х839ТС«АВН», принадлежащую Маргания Д.О., к заброшенному зданию на расстоянии примерно 500 метров от места убийства, а также, оттащив на неустановленное следствием расстояние, спрятал труп последнего под брезентовой тканью в груде строительного мусора, скрылся с места совершенного преступления на автомашине марки «Хонда Илюзион».

Он же, Ахиба Д.А., обвиняется в том, что в неустановленное следствием время незаконно, при неустановленных обстоятельствах приобрел огнестрельное оружие – автомат конструкции Калашникова за №ЗУ2517 калибра 7,62 мм, и боеприпасы к нему – не менее 15 автоматных патронов калибра 7,62 мм, которые незаконно перевозил в салоне автомашины марки «Хонда Илюзион» 28 апреля 2023 года и использовал при совершении убийства Маргания Д.О., и в последующем с целью сокрытия следов преступления выбросил в канал пустыря вдоль улицы Камо с. Алахадзы Гагрского района до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками прокуратуры Гагрского района в ходе произведенного 1 мая 2023 года осмотра места происшествия.

Мерой пресечения в отношении обвиняемого Ахиба Д.А. избрано заключение под стражу».

Итак, согласно версии следствия, Худойбердиеву очень повезло, когда по его просьбе забирать деньги за проданную автомашину отправился его друг Джеро Маргания. А последнему очень не повезло. Осознание этого пришло к нему в момент, когда он убегал от стрелявшего ему в спину страстного любителя азартных игр Давида Ахиба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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