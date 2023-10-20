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Евросоюз намерен расширить наблюдательную миссию в Армении

Евросоюз намерен расширить свою наблюдательную миссию в Армении, сообщают источники Радио Азатутюн в Брюсселе.

На данный момент Евросоюз имеет в Армении 100 наблюдателей и экспертов, миссия которых - наблюдать и докладывать Брюсселю о ситуации на границе с Азербайджаном, способствовать обеспечению безопасности и, по возможности, укреплению доверия между властями Армении и Азербайджана.

Какие изменения будут внесены и насколько увеличится число наблюдателей, пока неясно. Судя по имеющимся на данный момент сведениям, эти вопросы, по всей вероятности, будут решены в ближайшие недели.

Между тем, на следующей неделе министры иностранных дел стран-членов Евросоюза во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудят отношения между Арменией и Азербайджаном и ситуацию в регионе. Вопрос включен в повестку заседания Совета министров иностранных дел, которое пройдет в Люксембурге в ближайший понедельник.

На данный момент приоритетными для Брюсселя являются два направления, сообщил Радио Азатутюн один из высокопоставленных европейских чиновников, пояснив: «Во-первых, продолжить посредничество в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заключения мирного договора, и, во-вторых, поддерживать и способствовать укреплению Армении».

«Мы очень четко заявили президенту Алиеву и представителям Азербайджана, что нас беспокоит любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Армении. Это то, к чему мы относимся серьезно», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, подчеркнув, что это предупреждение было передано Баку рядом чиновников Евросоюза.

«В то же время на следующей неделе министры иностранных дел обсудят различные способы, с помощью которых мы можем поддержать и укрепить устойчивость Армении в вопросах, касающихся финансов, безопасности и демократии, чтобы противостоять кибератакам или гибридным атакам. Мы должны быть очень бдительными в отношении того, что Россия может сделать в Армении», - сказал европейский чиновник, отметив, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявляет о предательстве своих союзников.

«Они столкнулись с новой ситуацией, и наша ответственность - помочь и поддержать Армению в этих изменениях», - сказал он.

Глава Европейского совета вместе с лидерами Франции и Германии в начале этого месяца инициировал встречу лидеров Армении и Азербайджана, на которой стороны, по данным источников, близких к переговорам, готовились зафиксировать прогресс в направлении мирного договора. Однако президент Азербайджана в Гранаду не поехал. Несмотря на это, Брюссель продолжает работать над всеобъемлющим мирным соглашением и вытекающими из него вопросами: делимитацией границ, коммуникациями, освобождением задержанных и другими вопросами, сообщил Радио Азатутюн высокопоставленный чиновник Евросоюза.

После отмены запланированной в Гранаде встречи Баку заявил, что готов продолжить переговоры в Брюсселе без президента Франции, только при посредничестве главы Европейского совета. Было заявлено, что эта встреча должна состояться до конца этого месяца. Однако точная дата пока не названа.

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