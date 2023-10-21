Президент Грузии подписала поправки в бюджет на 2023 год

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала поправки в госбюджет 2023 год, которые были приняты парламентом 6 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В президентской администрации никак не прокомментировали обвинения правящей партии в том, что Зурабишвили до последнего момента тянула подписание и, соответственно, вступление поправок в силу.

«Мы имеем дело с чем-то совершенно невероятным. Прошло почти две недели с момента утверждения нового бюджета парламентом. У нас были дополнительные поступления в бюджет, более 500 миллионов лари – часть из этих денег решили распределить на социальные программы и помощи пострадавшим от стихийных бедствий», – заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.