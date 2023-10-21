Высказывания и оценки, данные президентом Абхазии Асланом Бжания в четверг в ходе пресс-конференции в Сухуме, прокомментировал лидер Форума народного единства Аслан Барциц. Он считает, что ничего нового президент обществу не сказал, не подвел итоги и не сообщил о планах. Внимание президента было сосредоточено, как обычно, на иностранных инвесторах и на ожидании российской помощи.

– Аслан, какое у вас сложилось впечатление о пресс-конференции президента?

Разговор велся вокруг одной темы: виноваты все кругом, никаких ошибок не было

– Ничего нового ни я, ни наше общество, ни активные граждане не услышали, потому что разговор велся вокруг да около одной темы: виноваты все кругом, никаких ошибок не было, этих ошибок они вообще не видят. А ведь с момента избрания прошло уже немало времени, и пора дать четкий анализ тому, что получилось, что не получилось, почему не получилось и кто в этом виноват. Но эта тема напрочь отсутствовала.

– Но президент приводил какие-то цифры, свидетельствующие о росте доходов, как вы это оцениваете?

– Когда глава государства говорит: «Посмотрим цифры!», у меня складывается такое впечатление, что он не те цифры смотрит и что жизнь его идет в каких-то параллельных мирах. Но есть объективные цифры, которые дают статистические органы. Каков был бюджет и во сколько раз он поднялся за годы так ненавистной ему предыдущей власти и каковы сегодняшние результаты? Это один момент.

Речь идет опять вокруг отелей, вокруг злосчастных апартаментов, а граждане Республики Абхазия и их интересы нигде не представлены. Все остальное, скорее всего, начало предвыборной кампании нынешнего президента

Второй момент: никто почему-то, в том числе и глава государства, нынче не хочет вспоминать свою политическую историю. Когда он был в оппозиции, когда он был депутатом парламента, сколько всего было сделано, чтобы развивалось это государство, и что было сделано? Вот те непрерывные митинги, он разве к ним отношения не имеет? И я хотел бы сегодня, и общество хотело бы услышать от главы государства анализ того, что сделано и какие планы? Если бы разговор шел о том, что они дали малому бизнесу столько-то кредитов, в сельское хозяйство вложили столько-то денег, где-то у нас получилось, где-то у нас не получилось, если бы предпринимателям помогали и местному производителю, цеха по переработке чего-то были открыты, об этом речь на пресс-конференции не идет. Речь идет опять вокруг отелей, вокруг злосчастных апартаментов, а граждане Республики Абхазия и их интересы нигде не представлены. Все остальное по большому счету риторика и, скорее всего, начало предвыборной кампании нынешнего президента Бжания Аслана Георгиевича. Я увидел платформу, на которой это все будет строиться. В общем, к сожалению, мне не о чем сказать, по большому счету там комментировать нечего.

– Из того, что я послушала, создается впечатление, что президент вполне удовлетворен тем, как складывается ситуация, и он много говорил о российской помощи. Что вы об этом думаете?

Возникает вопрос: «А что вы сделали, чтобы самим зарабатывать?» Вот самый главный вопрос, на который не был дан четкий ответ

– Глава государства не понимает, что в стране огромное количество недовольных людей, огромное количество людей, которые ежедневно сталкиваются с большущими проблемами. Это рост цен, рост тарифов и все, что с этим связано, а зарплаты не растут. Да, кто-то, возможно, и получил какую-то помощь от государства, но опять же проблема в том, что президент говорит, что у государства нет таких денег, чтобы сделать то-то и то-то, когда он говорит: «Мы попросили Российскую Федерацию, дайте нам переток, дайте нам деньги на строительство мостов, дорог, на освещение и так далее», возникает вопрос: «А что вы сделали, чтобы самим зарабатывать?» Вот самый главный вопрос, на который не был дан четкий ответ.



– Аслан, во время пресс-конференции президент немало времени уделил «плохим» и «хорошим» журналистам. Хотелось бы узнать, какое впечатление эти высказывания произвели на вас?

Президент может высказывать свое мнение, да, безусловно, но судить, кому можно приходить на мероприятие, а кому нет, когда это касается журналистов, он не имеет права

– Он говорил о том, что есть журналисты, которые более или менее ничего, а есть журналисты, которых вообще из списка нужно вычеркнуть. Послушайте, это не должно быть оценкой главы государства. Если журналист или любой гражданин нарушает какие-то законы, – это должен решить суд. Президент не может быть судьей. Президент может высказывать свое мнение, да, безусловно, но судить, кому можно приходить на мероприятие, а кому нет, когда это касается журналистов, он не имеет права. И если нет понимания, что «хороший» или «плохой» журналист – это его мнение, если он лжет или дает неправильную информацию, то примените к нему статью закона, какие проблемы? Судите его, подайте на него в суд, вот и все. Мы же к этому должны приходить, а не к разборкам.

– Обратило на себя внимание высказывание президента о взаимодействии с оппозицией. Сложилось впечатление, что он его оценивает положительно. Вы были участником подобных контактов. Что вы думаете об этом?

Президент говорит, что вот это надо продать, у него главные слова «инвестор» и «внешние вливания». Но мы-то говорим о другом, мы говорим о развитии и о внутреннем ресурсе. Этого понимания вообще нет

– Он говорит о том, что, дескать, были некие дискуссионные площадки для оппозиции и так далее. Не было ни одной нормальной деловой попытки сесть и разговаривать. Почему? Да потому, что мы разговариваем на разных языках, вот в чем проблема. Ну, сели мы за один стол, допустим, и что дальше? Мы разошлись, и президент говорит, что вот это надо продать, у него главные слова «инвестор» и «внешние вливания». Но мы-то говорим о другом, мы говорим о развитии и о внутреннем ресурсе. Этого понимания вообще нет, ну что нам теперь делать? Этому всему рано или поздно придет какой-то конец. Многие в этой стране прекрасно понимают, что потрясения, которые мы проходили в нашей новейшей истории, мы их называем «переворотами», – это битье окон, митинги, сжигание покрышек, штурм МВД – это никуда не делось. Зачем опять доводить людей до белого каления? Тогда были внутренние процессы, в которых участвовал сам нынешний глава государства, при нем происходили эти вещи, но он как-то резко это все забыл, забыл, кто не дал нормально развиваться стране. Сейчас он призывает общество к тому, чтобы все вели себя хорошо и не мешали стране развиваться и так далее. Я не вижу никакого смысла особо комментировать эту пресс-конференцию. Спасибо!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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