Сегодня более двух часов на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания отвечал на вопросы журналистов. Он сказал, что по ряду объективных обстоятельств, из-за плотного рабочего графика не мог встретиться с ними раньше, и пообещал в будущем более частые встречи.

Глава государства ответил на вопросы, касающиеся итогов недавних встреч в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, обеспечения обороноспособности страны, и другие. Начал же с празднования 30-летия Победы, на мероприятия в связи с которым потрачено 250 миллионов рублей.

В ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание украинского президента Владимира Зеленского с очередным призывом Киева к грузинским властям открыть второй фронт против России «для восстановления территориальной целостности Грузии» Аслан Бжания, в частности, сказал:

«Очевидно, что эти заявления свидетельствуют о том, господин Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Украинские власти пытаются расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг Российской Федерации… Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая, или нет почти никакой, потому что они разделяют такого рода взгляды по отношении к Абхазии… Я рассчитываю на то, что действующее руководство Грузии проявит сдержанность и проявит некий прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально заявить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере – Вооруженными силами Республики Абхазии вместе с нашими союзниками».

На вопрос, не изменились ли его намерения создать на месте сгоревшего во время грузино-абхазской войны здания Совмина в Сухуме «Президент-отель» после болезненной реакции многих в обществе, ибо это историческое, сакральное для Абхазии место, Аслан Бжания ответил:

«С этим комплексом надо принимать решение. В таком виде комплекс оставлять нельзя. Я не знаю, в курсе вы или нет, за последние десять-пятнадцать лет на территории этого комплекса было совершено более пятнадцати тяжких преступлений – несколько убийств, несколько изнасилований, несколько разбоев. Там лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии. Туда приходят дети, бегают по этажам, может случиться какая-то беда… Нам необходимо вместе с общественностью города Сухума принять какое-то решение, что делать с этим комплексом. Если бы можно было с легкими затратами все это восстановить и создать комплекс правительственных зданий, то это было бы сделано давно уже. Но таких возможностей нет. По таким примерным расчетам для того, чтобы восстановить комплекс правительственных зданий, нам потребовалось бы более двух миллиардов рублей. Это для нас огромная сумма денег. За два миллиарда рублей можно сегодня приобрести около шестисот квартир для неимущих. Я не думаю, что в таком большом комплексе мы должны разместить государственный чиновничий аппарат. Есть возможность… Идут переговоры… Есть определенные заинтересованные лица, если им будет выгодно, – построить какой-то многофункциональный комплекс, в котором часть помещений… там же три корпуса… могла бы быть передана безвозмездно для нужд государственных органов управления, что-то использовать как офисный центр, часть – под гостиницу. Никаких решений по этому вопросу еще нет. Я говорил о «Президент-отеле» на встрече со студентами города Москвы, которая проходила в Москве в «Президент-отеле». Вы наверняка бывали на Красной площади и знаете о том, что напротив кремлевской стены находятся торговые ряды. Это же торговые ряды – ГУМ. По этому вопросу надо думать дальше. Но чего там точно не будет, в этом комплексе, так это казино, как это хотели некоторые известные общественные деятели».

Был задан вопрос о том, что подвигаются работы по восстановлению Сухумского аэропорта им. В.Г. Ардзинба. Бжания сказал.

«В течение текущего месяца общественность узнает, с какой компанией подписан инвест-контракт. Аэропорт будет реконструироваться не за счет бюджета страны, мы не потратим ни рубля, а за счет инвестиционных средств. Инвестор также должен отремонтировать две электроподстанции, привести в порядок мосты и дорогу, ведущую к аэропорту. Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта – 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать, – это, не дай бог, если боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб».

В планах и развитие пассажирских железнодорожных перевозок – в будущем году поезд «Ласточка» приедет не только в Гагру, но и в Сухум, а в 2026 году планируются поездки до Очамчыры. Для этого из бюджета выделяются средства на восстановление Гудаутского вокзала и павильона «Псырцха».

Аслан Бжания констатировал, что Абхазия все больше зарабатывает собственных средств, средства Инвестпрограммы от Российской Федерации постепенно сокращаются. Когда-то из РФ в Абхазию поступало сто миллионов долларов в год, а теперь десять миллионов. Но Россия в последние годы в тяжелый для энергетики Абхазии зимний период бесплатно дает в республику электропереток. На недавней встрече с Владимиром Путиным этот вопрос обсуждался, и Путин обещал оказать республике поддержку.

Для улучшения ситуации в энергетике идет установка приборов учета. До конца 2023 года будет установлено 26 тысяч счетчиков, в следующем году – еще столько же. Средства учета общей стоимостью 300 миллионов рублей будут переданы Россией в дар Абхазии, они позволят повысить собираемость за электричество и снизить потребление на 20-25%.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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