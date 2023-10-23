Каладзе: Грузия стопроцентно получит статус кандидата в ЕС

Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил крайнюю уверенность в том, что Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС. Он заявил, что это случится «со 100%-й гарантией», передает SOVA.

Каладзе при этом говорит, что «вся радикальная оппозиция пытается сделать так, чтобы страна не получила статус кандидата».

«Я говорю вам со 100%-й гарантией, что наша страна получит статус кандидата. Все было сделано и исполнено — не остается аргументов для того, почему страна не должна получить этот статус.

Если снова будет принято несправедливое решение, мы выйдем и объясним это общественности. С сегодняшней точки зрения, Грузия получит статус 100%-но», — заявил Каха Каладзе.

Генсек «Мечты» отметил, что партия Саакашвили — «Нацдвижение» — «застряла в прошлом и в той грязи, которой они управляли страной».

По словам Каладзе, сегодня население Грузии представлено правительством, которое побеждает на всех выборах при поддержке большинства. Он уверен, что главная оппозиционная сила страны «готова пожертвовать собственной страной, собственным народом ради интересов другой страны».

«Они будут там, где заслуживают быть и где находятся», — заключил Каладзе.

Ранее, в декабре 2022 года Каладзе заявил, что Грузии не нужен статус страны кандидата на членство в ЕС, если этот статус зависит от освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. И добавил: «Если таково предварительное условие, то пусть оставят <статус ЕС> себе».