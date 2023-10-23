В Тегеране началась встреча глав МИД в формате «3+3»

В Тегеране началась встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана, Ирана, Турции и России в формате «3+3» - Арарата Мирзояна, Джейхуна Байрамова, Хосейна Амира Абдоллахияна, Хакана Фидана и Сергея Лаврова, сообщает Радио Азатутюн.

На встрече также предполагалось присутствие министра иностранных дел Грузии Илии Дарчиашвили, однако Тбилиси отказался участвовать во встрече в таком формате.

Как сообщает агентство АПА со ссылкой на Reuters, министры иностранных дел Ирана, Турции и России встречаются со своими коллегами из Азербайджана и Армении, чтобы обсудить прогресс в направлении заключения мирного соглашения между двумя странами.

Иранское Агентство IRNA со ссылкой на МИД Ирана сообщает, что участники встречи намерены обсудить «региональные вопросы без вмешательства нерегиональных и западных стран».

Инициатива в формате «3+3» была предложена президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым в 2020 году, после окончания 44-дневной войны. Тогда официальный Тбилиси заявил, что отказывается участвовать во встречах из-за России.

10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое подобное заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран.