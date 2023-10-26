Агентство социальной информации «Апсны» публикует интервью с заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба. Он рассказал о том, какое значение имеют Женевские дискуссии для Абхазии.

Тужба подчеркнул, что это единственный международно признанный формат, в котором Республика Абхазия участвует на равных с представителями наиболее авторитетных международных организаций и стран, определяющих современную международную политику. Международные женевские дискуссии действуют на протяжении 15 лет.

Несмотря на стагнацию в вопросах политического характера, существуют позитивные примеры взаимодействия в рамках Международных женевских дискуссий

«К сожалению, за прошедшие годы нам не удалось достичь компромисса по вопросам политического характера, в частности, о международных гарантиях неприменения силы со стороны Грузии. Этот ключевой вопрос повестки дня на протяжении многих лет остается в замороженном состоянии, и на данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки для изменения ситуации. Несмотря на стагнацию в вопросах политического характера, существуют позитивные примеры взаимодействия в рамках Международных женевских дискуссий. В ходе данного процесса нам удалось решить некоторые проблемы гуманитарного характера, в результате чего нашей республике была оказана помощь и международная поддержка», – заявил Ираклий Тужба.

Он напомнил некоторые примеры подобного сотрудничества: оказание помощи в ходе пандемии COVID-19, поддержка в борьбе с насекомыми и вредителями сельскохозяйственных культур, проект по восстановлению и оцифровке архивных данных в Абхазии и многое другое.

На протяжении многих лет мы сталкиваемся с беспрецедентным противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров любым нашим попыткам наладить контакты на международной арене

«Несмотря на отсутствие прогресса по вопросам безопасности и международных гарантий неприменения силы и существующий в нашей республике скептицизм в отношении Международных женевских дискуссий, мы настроены на продолжение работы в данном формате. Одной из важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед нашей республикой, является необходимость преодоления международной изоляции. Именно по этой причине нам необходимо сконцентрировать усилия для поиска альтернативных международных площадок, где абхазская сторона могла бы озвучивать свою позицию по многим актуальным вопросам. К сожалению, на протяжении многих лет мы сталкиваемся с беспрецедентным противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров любым нашим попыткам наладить контакты на международной арене. Однако, несмотря на объективные сложности, мы намерены продолжать работу, направленную на поиск новых возможностей для реализации собственных внешнеполитических интересов», – заключил Ираклий Тужба.

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Заместитель руководителя Госархива Дмитрий Еник рассказал корреспонденту агентства «Апсныпресс» о деятельности архивного управления. По его мнению, главная проблема - недостаточное финансирование со всеми вытекающими последствиями.

«Архивные документы – это бумага, очень капризный материал. Если влажность высокая, документ будет поражен плесенью. Яркий свет негативно влияет на состояние надписей. Перепад температур тоже отрицательно сказывается на сохранности документов. Необходимо оборудование, которое поддерживает определенную температуру и уровень влажности. С этими задачами может справиться только современная и дорогая техника. Других способов создать оптимальные условия для хранения документов не существует. Поэтому техническое оснащение архива – это не наша блажь, а острая необходимость», – отметил Дмитрий Еник.

Зарплата рядового сотрудника Госархива составляет от пяти до шести тысяч рублей в месяц.

В Абхазии нет вузов, в которых готовят профессиональных архивистов. Ближайший такой институт находится в Москве. Поэтому мы сотрудничаем с историческим факультетом АГУ

«В результате молодые специалисты работать не идут, за редким исключением. Этот вопрос постоянно поднимается, нам было обещано, что зарплата с января 2024 года будет повышена. Всего работают 20 человек, из них непосредственно с документами – семеро. В Абхазии нет вузов, в которых готовят профессиональных архивистов. Ближайший такой институт находится в Москве. Поэтому мы сотрудничаем с историческим факультетом АГУ. Его декан Алик Габелия иногда направляет к нам на практику студентов, некоторые остаются работать. Это, конечно, не решает проблему с кадрами. В рамках договоренностей, достигнутых на Женевских дискуссиях, две наши девочки обучались в столице Чехии современным способам реставрации документов. За две недели они получили уникальные знания и умения, приехали домой и честно отработали два года. Надеюсь, что они к нам вернутся. Кроме того, мы получили много архивных материалов из Грузии, но не напрямую, а через Евросоюз».

Основная деятельность Госархива связана с комплектованием материалов и их хранением. В поле зрения организации огромный пласт документов, в которых отражаются практически все сферы жизни республики: от приказов до бухгалтерской отчетности. Все это должно храниться определенное количество лет, так как человеку может потребоваться подтвердить свой стаж, например, при выходе на пенсию. Упорядочиванием и хранением этих документов Госархив и занимается.

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Общественный деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook высказал мнение о работе государственных институтов: «Наше невежество – наше личное наказание. Невежество властителя – наказание всеобщее. Это первое. Второе: лучше молчать, сойдете за умных, чем говорить. Когда вы говорите, мы начинаем понимать, как мало в вас ума и как ничтожно мало его было у нас, когда мы вас выбирали. Это все к вопросу о правовом и функциональном содержании понятия «государственные институты» и безусловной и основополагающей роли общества в оценке их работы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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